Corpo humano Reduzir tempo sentado em 40 minutos ao longo do dia previne dor nas costas, aponta novo estudo Estudos conclusivos sobre a relação entre o incômodo e a posição eram escassos

A redução do tempo que uma pessoa passa sentada diariamente pode prevenir ou impedir que a dor nas costas piore ao longo de seis meses. Assim concluiu uma nova pesquisa realizada pelo Centro PET, da Universidade de Turku, e pelo Instituto UKK, ambos na Finlândia. Até então, pouquíssimos dados comprovavam efetivamente a relação entre essa posição de relaxamento e a dor nessa parte do corpo.

Publicado na revista britânica BMJ Open, o trabalho foi feito com adultos sobrepesos ou obesos que passavam a maior parte do dia sentados. Pesquisadores usaram um aplicativo conectado a um acelerômetro para monitorar o comportamento sedentário e a atividade física durante a pesquisa, cuja duração foi de seis meses. Como resultado, os participantes conseguiram reduzir, em média, 40 minutos por dia do hábito.

Passar muito tempo sentado, exercitar-se pouco e ter algum peso extra são fatores que podem levar a dores nas costas e aumentar o risco de doenças cardiovasculares, identifica a pesquisadora e fisioterapeuta da Universidade de Turku, Jooa Norha. Outros dados relacionados à saúde das costas e sedentarismo eram escassos e preliminares até a publicação do trabalho.

"No entanto, não observamos que as mudanças na dor nas costas estavam relacionadas a alterações na gordura ou no metabolismo da glicose dos músculos das costas", afirma Norha.

Métodos de prevenção

Para estudar métodos de prevenção, os pesquisadores usaram ressonância magnética (RM) e imagem por tomografia por emissão de pósitrons (PET), baseada em um traçador radioativo, para medir os músculos das costas.

Há certa predisposição à dor por parte de indivíduos com depósitos de gordura excessivos nos músculos das costas, e um metabolismo da glicose prejudicado, ou baixa sensibilidade à insulina. Por isso, o estudo examinou os mecanismos que poderiam prevenir o desconforto nessa região, mas não encontrou relação entre o incômodo e melhorias na composição muscular ou no metabolismo.

Norha orienta, então, que as pessoas procurem “reduzir o tempo sentado no trabalho ou durante o tempo livre”. A recomendação para perder gordura das costas e evitar dores na região é fazer atividades físicas, como caminhar ou fazer exercícios mais intensos. Alterar posturas é fundamental.

