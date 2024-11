Regina Casé receberá o título de cidadã recifense

A- A+

Participando da 6º edição do REC'n'Play, a atriz, apresentadora e produtora Regina Casé deverá se tornar em breve a nova cidadã recifense.



Com família pernambucana, Regina recebeu a proposta nesta quarta-feira (6) durante um encontro com o prefeito João Campos.

Proposta foi idealizada pelo prefeito João Campos | Foto: Arthur Mota/Folha de Pernambuco

De acordo com o gestor municipal, a proposta deverá ser enviada em breve por um vereador da base governista para a Câmara do Recife. Em seguida, a proposição precisará ser votada e aprovada pela maioria.

Em conversa exclusiva com a Folha de Pernambuco, a atriz destacou sua conexão não só com a capital, mas também com todo o estado e falou sobre a alegria de receber o título, além do desejo de também se tornar cidadã pernambucana.

"Eu espero receber não só o título de cidadã recifense como também pernambucana ou então o povo de Caruaru, de Belo Jardim, minha família de lá, vão ficar danados", comentou.

Segundo a atriz, que é natural do Rio de Janeiro, a chegada do título dará mais legitimidade ao seu sentimento enquanto pertencente ao estado.

"Ele vai corrigir uma coisa. Apesar do Ariano Suassuna dizer sempre que exaltava os mentirosos, eu fico o tempo todo falando mentira. Todo mundo aqui olha para mim e fala "minha conterrânea" e agora isso vou poder falar [que sou] de verdade", concluiu.

