ACORDO COMERCIAL Reino Unido e Alemanha confirmam abertura de negociações por tratado bilateral O chanceler alemão disse que saúda o desejo do premiê britânico por um novo começo nas relações com a UE

Os líderes da Alemanha e do Reino Unido anunciaram nesta quarta-feira, 28, planos para redigir um tratado destinado a aprofundar o comércio, a defesa e outros laços entre as duas nações.



As negociações ocorrem no momento em que o novo primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, avança com planos para uma "reinicialização" das relações com a União Europeia.

O chanceler alemão, Olaf Scholz, disse que saúda o desejo do premiê britânico por um novo começo nas relações com a UE e "queremos aceitar esta mão estendida".

Starmer acrescentou que espera concluir o acordo bilateral com a Alemanha, que tem a maior economia da Europa, até ao final deste ano.

"Isso será ambicioso, abrangente, abrangendo o comércio, a economia, a defesa e muitas outras questões", disse ele aos jornalistas.

Os dois líderes estão entre os maiores aliados militares da Ucrânia e reforçaram o seu compromisso em manter esse apoio.

Starmer destacou que os dois países também planejam elaborar um "plano de ação conjunto para combater a imigração ilegal".

Ele enviou um sinal ao visitar Berlim no início de seu mandato - ao contrário do antecessor Rishi Sunak, que demorou 18 meses para ir ao país. Mas o seu discurso sobre começar de novo com a UE tem os seus limites.

Descartou também muitas das principais medidas possíveis para estreitar laços e rejeitou à ideia de um acordo de livre movimento de jovens com o bloco de 27 nações.

"Estou absolutamente certo de que queremos uma reinicialização.. com a Europa, uma reinicialização com a UE", disse Starmer em Berlim.

No entanto, "isso não significa reverter o Brexit ou reentrar no mercado único ou na união aduaneira, mas significa uma relação mais estreita em várias frentes - incluindo a economia, incluindo a defesa, incluindo as trocas, mas não temos planos para o esquema de mobilidade juvenil".

