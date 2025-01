Reino Unido faz alerta a Putin após "barco espião" ser avistado em águas britânicas

A- A+

O ministro da Defesa britânico, John Healey, emitiu nesta quarta-feira um alerta ao presidente russo, Vladimir Putin, ao denunciar que um "barco espião" foi avistado em suas águas pela Marinha Real.

— Minha mensagem ao presidente Putin é clara: sabemos o que ele está fazendo e não vamos nos esquivar de ações enérgicas para proteger este país — disse Healey na Câmara dos Comuns, equivalente à Câmara dos Deputados, acrescentando.

O ministro explicou aos parlamentares que o barco russo Yantar está agora no Mar do Norte, depois de ter estado na segunda-feira a cerca de 72 quilômetros do litoral britânico, onde foi seguido por dois navios da Marinha Real, HMS Somerset e HMS Tyne.

Healey disse que a embarcação "é um espião russo usado para coletar informações e mapear a infraestrutura submarina essencial do Reino Unido". O navio agora está no Mar do Norte após ter passado pelas águas britânicas.

Uma autoridade francesa disse à AFP que os recursos militares franceses também foram mobilizados para monitorar o Yantar, mas o navio “não tinha nenhuma intenção hostil comprovada”.

— Acontece regularmente a passagem de um navio russo e sempre há uma vigilância rigorosa — acrescentou o funcionário.

Healey disse que esta foi a segunda vez que o Yantar entrou em águas britânicas nos últimos meses. A primeira, disse, foi em novembro quando "também foi detectado enquanto circundava a infraestrutura submarina".

Da parte da França, a Prefeitura Marítima do Canal da Mancha e do Mar do Norte (Premar) afirmou que "meios militares" também foram mobilizados para monitorar o Yantar, mas que o barco "não tinha intenções hostis comprovadas".

"Acontece regularmente que, quando barcos russos passam, uma vigilância rigorosa é colocada em prática, com medidas de segurança", acrescentou a Premar.

Navios de guerra britânicos denunciaram a presença de embarcações russas em suas águas várias vezes nos últimos meses

. No início deste mês, a Marinha Real revelou que, no final de dezembro, a fragata HMS Somerset havia rastreado um grupo naval russo enquanto navegava do Mar do Norte para o Canal da Mancha, embora o grupo tenha permanecido em águas internacionais.

Em setembro do ano passado, os navios de guerra da Marinha Real passaram uma semana "acompanhando de perto" quatro embarcações russas em águas britânicas, enquanto dois jatos da Força Aérea Real (RAF, na sigla em inglês) foram acionados para interceptar duas aeronaves russas que operavam perto do Reino Unido, informou a Marinha em um comunicado à imprensa.

A RAF fornecerá aeronaves para um novo destacamento da Otan destinado a fortalecer a proteção da infraestrutura offshore no Mar Báltico.

A medida ocorre após a suspeita de sabotagem de vários cabos submarinos de telecomunicações e energia nos últimos meses, com especialistas e políticos acusando a Rússia de orquestrar uma guerra híbrida contra o Ocidente, enquanto os dois lados se enfrentam pela Ucrânia.

