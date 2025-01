A- A+

DOCUMENTO Relatório da PF sobre agressões contra deportados irá contribuir para negociações com os EUA Informações deverão subsidiar as novas discussões entre o governo Lula e a gestão de Donald Trump

O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, afirmou nesta terça-feira que a Polícia Federal está produzindo um relatório interno sobre a deportação de brasileiros algemados com o objetivo de contribuir com as negociações entre as autoridades brasileiras e norte-americanas.

Segundo ele, essas informações servirão para subsidiar as novas discussões entre o governo Lula e a gestão de Donald Trump.

-́ O que nós estamos fazendo é um relato amplo de tudo o que aconteceu, do pouso da aeronave ao embarque dos brasileiros para Belo Horizonte. Eu não diria uma investigação, mas um relatório. A partir dessas informações, nós poderemos nos debruçar internamente sobre isso. Vou encaminhar ao ministério da Justiça para que, nesse contexto do Itamaraty e Ministério dos Direitos Humanos, seja um substrato para as discussões com o governo norte-americano -́ explicou Andrei em um evento no Ministério da Justiça.

No último sábado, um voo fretado pelos EUA pousou em Manaus, com 88 brasileiros algemados pelas mãos e acorrentados pelos pés.

Ao identificar essa situação, a PF proibiu que as autoridades americanas seguissem viagem até o destino final no aeroporto de Confins (MG) - o que foi feito em um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) por determinação do presidente Lula.

Andrei participou de reunião ontem com Lula para tratar sobre a questão dos deportados.

