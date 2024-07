Pacientes já podem remarcar exames e consultas não realizados no Hospital das Clínicas

A- A+

Quem estava com consulta ou exame agendado no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco (HC-UFPE), mas não conseguiu devido à greve dos servidores, deve entrar em contato pelo e-mail [email protected] para solicitar a remarcação.

O Setor de Contratualização e Regulação (STCOR) do HC informa que não é necessário enviar mais de um e-mail para a mesma solicitação. Com o fim da greve, os atendimentos que estavam suspensos ou reduzidos estão sendo retomados.

Como remarcar?

Para a remarcação de exame, será necessário informar no e-mail o nome completo, o número do telefone de contato com DDD, o número de prontuário, o número do pedido do exame, e a data em que foi marcado e não realizado.

Já para remarcar consulta, as informações no e-mail são nome completo, número do telefone de contato com DDD, o número do prontuário, o nome do médico, nome da especialidade da consulta, e a data em que foi marcada e não realizada.

O Setor de Contratualização e Regulação do HC informou ainda que o retorno ao paciente, com as informações sobre a remarcação, será realizado por meio de ligação telefônica ou pelo WhatsApp, segundo os números informados no e-mail de solicitação.

