CRISE CLIMÁTICA Representantes de países latino-americanos visitam áreas de semiárido de Pernambuco e da Paraíba Objetivo é observar de perto soluções no Semiárido brasileiro, em zonas de seca, no combate à crise climática

Representantes de El Salvador, Guatemala e Colômbia visitarão comunidades rurais do interior de Pernambuco e da Paraíba, entre a próxima segunda-feira (28) e 8 de novembro.

O objetivo é observar de perto soluções no Semiárido brasileiro, em zonas de seca, no combate à crise climática, como cisternas, os sistemas de reuso de águas cinzas, entre outras.

São, ao todo, 11 representantes dos três países latino-americanos, incluindo jovens, mulheres e agricultores envolvidos em projetos apoiados pela agência de cooperação internacional Terre des Hommes Schweiz.

O evento é organizado pelo Centro Sabiá e pela Plataforma Semiáridos América Latina, com o apoio de Terre des Hommes Schweiz, em parceria com a AS-PTA e o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra - MST.

Agenda

Os intercambistas serão recebidos no Recife, capital pernambucana, de onde visitarão comunidades rurais no interior do Estado para conhecer e trocar diversas experiências. A excursão vai começar no Sertão do Pajeú, onde os representantes conhecerão sistemas de produção conectados às feiras agroecológicas.

Do Sertão, os intercambistas vão para a região do Agreste, onde será possível conferir as tecnologias sociais de convivência com o Semiárido, como cisternas e sistemas de reuso de águas cinzas.

O grupo também fará uma troca com o Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra (MST) para compreender o processo de luta pela terra dos campesinos no Brasil.



Após passar por Pernambuco, vai ser a vez de visitar o Polo da Borborema, na Paraíba, para vivenciar outras iniciativas que promovem o empoderamento econômico de agricultores.

Um exemplo é o Fundo Rotativo Solidário, que é uma poupança comunitária gerida coletivamente - por meio de doações dos próprios voluntários - para fortalecer a agricultura familiar.

Representantes de países latino-americanos visitam áreas de semiárido de Pernambuco e da Paraíba. - Foto: Ana Mendes/Divulgação

Objetivos

As experiências observadas no intercâmbio servirão de referência tanto para representantes do Brasil quanto de outros países.

Cada prática identificada será discutida em detalhes, e o objetivo é eliminar dúvidas e gerar informações que possam ser replicadas nas regiões de origem dos participantes. A proposta do intercâmbio é destacar o Semiárido brasileiro como um exemplo global de resiliência.



“As comunidades do Semiárido, que historicamente enfrentam secas extremas, acumulam um conhecimento valioso que pode ser compartilhado com outros biomas ao redor do mundo. Este intercâmbio reforça a importância de colocar o Semiárido no centro das discussões climáticas globais”, destacou o coordenador de mobilização social do Centro Sabiá e representante da Plataforma Semiáridos América Latina no Brasil, Carlos Magno Morais.

A ideia, com isso, é tratar a justiça climática como prioridade. Ao trazer o foco para o Semiárido, o objetivo é mostrar que, por mais que as populações dessas áreas contribuíram pouco para as emissões de carbono, estão entre as mais afetadas pelas mudanças climáticas.

