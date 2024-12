77ª reunião anual da SBPC: evento retorna ao Recife após 12 anos, em julho de 2025

A- A+

Maior evento científico da América Latina, a Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), que movimenta mais de 60 mil pessoas em suas atividades, retornará à capital pernambucana após 12 anos, no período de 13 a 19 de julho de 2025.

Pela primeira vez, o encontro, aberto ao público, será sediado pela Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), no bairro de Dois Irmãos, na Zona Norte do Recife.

Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência

A Reunião Anual da SBPC ocorre desde 1949, de forma ininterrupta, com o intuito de divulgar e promover os avanços científicos, além de discutir políticas públicas nas áreas de Ciência, Tecnologia e Inovação - CT&I e Educação.

Nesta 77ª edição, que contará com o apoio do Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), a partir da Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia do Estado de Pernambuco (Facepe), a partir do tema “Progresso é Ciência em todos os territórios”, a reunião dará luz à discussão sobre as desigualdades internas de oportunidades para o desenvolvimento da ciência, da tecnologia e da inovação no território brasileiro.



No evento, estarão reunidos pesquisadores, estudantes e docentes dos mais diversos níveis, representantes de órgãos públicos, Instituições de Ciência e Tecnologia - ICTs, startups e outras empresas, além de demais participantes interessados na temática de CT&I.



No ano de 2025, o evento será organizado em módulos científicos como Conferência, Mesa redonda, Minicurso e Web-minicurso. Além disso, contará com os espaços SBPC Jovem, ExpoT&C, SBPC Cultural e SBPC Culinária Regional.

O apoio a esta edição, aprovado pelo Conselho Superior da Facepe, busca contribuir com a organização e a execução de ações e atividades necessárias à realização da chamada “grande festa da ciência” que contará com aporte de recursos da Loa/Facepe, no montante de R$ 1 milhão.

