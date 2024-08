Ribeirão Preto suspende aulas da rede municipal nesta segunda após incêndios

A- A+

A prefeitura de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, suspendeu as aulas da rede municipal de ensino desta segunda-feira, 26, após a cidade ser afetada pelo avanço dos focos de incêndio e da fumaça decorrente das chamas.



A Secretaria da Educação informou que a medida tem o objetivo de "garantir a saúde e segurança dos estudantes e profissionais". Eventos ao ar livre já tinham sido cancelados pela gestão municipal durante o fim de semana.

A pasta disse ter constatado acúmulo de fuligem nas escolas em razão dos incêndios. "Uma higienização rigorosa deve ser realizada em todas as unidades escolares, a fim de evitar ou agravar problemas de saúde, que podem afetar particularmente bebês e crianças", afirmou a gestão em nota.

O Estado tem 46 municípios em alerta máximo em decorrência das queimadas e um plano emergencial foi montado para auxiliar os serviços de saúde. A prefeitura disse que a situação do município está sendo "acompanhada atentamente pela pasta e eventuais medidas de contingência serão anunciadas conforme necessidade de zelar pelos estudantes e profissionais da educação da nossa cidade".



A reposição do dia letivo está prevista para o dia 14 de outubro, de acordo com orientações que serão enviadas aos gestores escolares. "A Secretaria conta com a colaboração da população neste momento de enfrentamento para que o período seja superado o quanto antes."

'Foi totalmente fora do comum', diz prefeito

Moradores de Ribeirão Preto viveram momentos de tensão neste sábado, 24, com os incêndios florestais que se espalham pela região. O prefeito Duarte Nogueira (PSDB) classificou a situação como "fora do comum". Foi a maior quantidade de incêndio em 20 anos de série histórica", disse Nogueira, em entrevista ao Estadão. "A gente já vinha enfrentando situações de recrudescimento de seca nos anos anteriores e, há dois anos, implantamos um plano de contingência com os residenciais da cidade. Isso ajudou a mitigar problemas que poderiam ser maiores na ocorrência do dia de hoje", disse.

Ribeirão Preto teve 14 focos de incêndio espalhados pela cidade, alguns bem próximos de residências como as localizadas no condomínio Alphaville, no distrito Bonfim Paulista. Há relatos de pessoas que tiveram que sair de casa em razão das proximidades das chamas.



