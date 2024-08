Incêndio atinge prédio em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife

A- A+

Um incêndio atingiu um edifício, na manhã deste sábado (24), em Boa Viagem, na Zona Sul do Recife. Os bombeiros informaram que foram acionados às 9h25 para a ocorrência, em um edifício residencial localizado na rua Tenente João Cícero.

Segundo a corporação, foram enviadas duas viaturas de combate a incêndio, duas de comando operacional e uma de resgate. As chamas se concentraram em um dos quartos do apartamento, localizado no 6° andar do prédio. Quatro pessoas foram atendidas pela equipe de resgate, mas nenhuma delas precisou ser encaminhada ao hospital.





Além dos 22 bombeiros empregados na ocorrência, o CBMPE contou com o apoio da Polícia Militar para realizar o isolamento da área.

