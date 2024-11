A- A+

TRÂNSITO Rio: briga de trânsito no Leblon tem mulher levada em capô de carro até a Gávea Discussão, que foi filmada por um motorista, teria começado após colisão, na Zona Sul do Rio

Uma discussão no trânsito na Zona Sul do Rio teve um desenrolar inusitado. Uma mulher foi levada no capô de um carro durante a briga, que teve início no Leblon e terminou na Gávea, bairro vizinho. O caso aconteceu na tarde da última quarta-feira e foi gravado por outro motorista que acompanhou o desenrolar.

A discussão teve início na Rua Mário Ribeiro, esquina com a Bartolomeu Mitre. É possível ver um carro parado na rua, um Suzuki Jimny amarelo, e uma mulher gesticulando e gritando ao lado da janela de um Fiesta vermelho. Ela chega a bater no vidro do veículo.



Em dado momento, a motorista que está ao volante, começa a manobrar para sair do local. Na tentativa de impedir, a mulher vai para frente do veículo e se segura no capô. A condutora, no entanto, começa a andar com o carro, percorrendo um trajeto de cerca de 300 metros.

O motorista que gravou as imagens chega a se assustar, pensando que a mulher foi atropelada. Quando ele vê que ela está se segurando no capô, vai acompanhando o veículo.

O caso só foi terminar na Avenida Padre Leonel Franca. Quando o carro vermelho enfim para, é possível ver motociclistas próximo. A mulher que foi levada grita para a polícia ser chamada. Ela segue impedindo a passagem do veículo.

Em nota, a Polícia Militar afirmou que equipes do 23º BPM (Leblon) foram acionados para atender ocorrência de acidente de trânsito sem vítima na avenida da Gávea. Apenas no local souberam ser uma "discussão de trânsito que resultou em lesões provocadas por uma das partes ao movimentar seu carro". A ocorrência encaminhada à 15ª DP (Gávea).

