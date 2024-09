A- A+

Carnaval Rio dá início amanhã às obras da Fábrica do Samba, futura sede das escolas da Série Ouro do Carnaval Espaço fica em parte do terreno da antiga estação da Leopoldina, que passa por revitalização.

A prefeitura dá início nesta quinta-feira às obras da futura da Fábrica do Samba, que alojará as escolas da Série Ouro (grupo de acesso do Carnaval do Rio, que também desfilam na Marquês de Sapucaí.

Ao todo, serão implantados 14 galpões em uma parte do terreno da área da antiga estação de trens da Leopoldina.

A área escolhida fica em um espaço de 28 mil metros quadrados na Rua Francisco Eugênio.

A previsão é que as intervenções terminem em 20 meses, para permitir que as agremiações possam usar as instalações no Carnaval de 2027.

Hoje, as escolas estão dispersas por várias áreas no entorno da região Central do Rio, nem sempre com infraestrutura adequada para a confecção de alegorias.

A Fábrica do Samba terá uma estrutura semelhante, embora de menor porte, em comparação à Cidade do Samba, na Zona Portuária, onde as escolas do Grupo Especial preparam o desfile. As obras vão custar R$ 156 milhões.

O projeto prevê a implantação de Uma praça de eventos com palco, ciclovia, quiosques, áreas de estar e prédio administrativo.

Cada galpão terá estruturas como: oficinas de pintura e resinagem, ateliers de costura e depósito de fantasias, adereços e esculturas, além de área para modelagem dos carros alegóricos.

Os prédios serão equipados com elevador de carga para o transporte de até uma tonelada, elevador social, refeitório, banheiros, vestiários, setor administrativo e sistema de combate a incêndios.

O térreo funcionará como garagem para os carros alegóricos das escolas de samba e o primeiro pavimento abrigará refeitório.

O segundo pavimento é destinado à confecção de fantasias e adereços, enquanto na cobertura serão instalados domus de iluminação e ventilação para melhorar a circulação de ar dentro dos galpões.

Na parte externa, haverá uma ciclovia, palco para apresentações, quiosques uma área de estar.

Veja também

Alberto Fujimori Ex-presidente peruano Alberto Fujimori morre aos 86 anos