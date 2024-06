A- A+

SOLIDARIEDADE Rio Grande do Sul: Pernambuco adere à campanha nacional de arrecadação de material escolar para o RS Itens serão coletados até o dia 12 de julho nas 16 Gerências Regionais de Educação; veja como doar

A Secretaria de Educação e Esportes de Pernambuco (SEE) anunciou, nesta quinta-feira (13), o início da arrecadação de material escolar destinado às vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul.

A iniciativa integra a campanha nacional “Educação com o RS”, promovida pelo Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed).

O objetivo é coletar itens suficientes para montar mais de 100 mil kits escolares completos para os alunos da rede de ensino gaúcha.

Os itens prioritários para doação incluem cadernos de 200 folhas, calculadoras de oito dígitos, canetas nas cores azul, vermelha e preta, caixas de grafite, lapiseiras, réguas, conjuntos de lápis de cor com 12 unidades, conjuntos de canetas hidrocor com seis cores, lápis preto, apontadores, estojos, garrafas squeeze, livros de literatura infanto-juvenil e mochilas.

As doações podem ser entregues em diversos pontos de coleta distribuídos pelo estado de Pernambuco até o dia 12 de julho.

Estudantes e servidores da rede estadual podem entregar suas contribuições diretamente nas unidades de ensino, que encaminharão os materiais aos pontos oficiais da campanha.

A população em geral também pode participar entregando suas doações nos pontos de coleta mencionados abaixo.

A secretária de Educação e Esportes de Pernambuco, Ivaneide Dantas, destacou a importância da solidariedade neste momento.

“O Rio Grande do Sul enfrenta um período muito difícil, de reconstrução. E a nossa empatia é fundamental neste momento. Com muita união e solidariedade, vamos ajudar o povo gaúcho a superar essa tragédia. Gostaríamos de contar com o engajamento de toda a população pernambucana para que, juntos, possamos arrecadar uma grande quantidade de material escolar e, dessa forma, garantir que os estudantes gaúchos voltem às escolas o mais breve possível.”

A estimativa da Educação Gaúcha é que será preciso recompor o acervo mínimo em 138 bibliotecas escolares destruídas pelas enchentes.

Para isso, são necessários 48.662 títulos de literatura brasileira, com a intenção de garantir aproximadamente cinco exemplares por aluno, totalizando 245.090 livros.

Saiba onde fazer a sua doação:

Gre Agreste Centro Norte - Caruaru

Endereço: Rua Olavo Bilac - s/n, Caruaru

Telefone: (81) 3719-9523

Gre Agreste Meridional – Garanhuns

Endereço: Praça Tavares Correia – 52, Garanhuns

Telefone: (87) 3761-8416

Gre Mata Centro - Vitória de Santo Antão

Endereço: Rua Doutor José Augusto - s/n, Vitória de Santo Antão

Telefone: (81) 3526-8937

Gre Mata Norte – Nazaré da Mata

Endereço: Praça Paulo Guerra – 65, Nazaré da Mata

Telefone: (81) 3633-4908

Gre Mata Sul - Palmares

Endereço: Rua da Palma – 65, Palmares

Telefone: (81) 3661-0145

Gre Metro Norte

Endereço: Rua Acadêmico Hélio Ramos – 500, Recife

Telefone: (81) 3182-2590

Gre Metro Sul

Endereço: Rua Acadêmico Hélio Ramos – 500, Recife

Telefone: (81) 3181-2556

Gre Recife Norte

Endereço: Rua Coelho Leite – 80, Recife

Telefone: (81) 3181-2611

Gre Recife Sul

Endereço: Rua Acadêmico Hélio Ramos – 500, Recife

Telefone: (81) 3182-2525

Gre Sertão Alto do Pajeú – Afogados da Ingazeira

Endereço: Rua Arthur Padilha - s/n, Afogados da Ingazeira

Telefone: (87) 3838-8919

Gre Sertão Central - Salgueiro

Endereço: Loteamento N S da Conceição BR 232 - s/n, Salgueiro

Telefone: (87) 3871-8405

Gre Sertão do Araripe - Araripina

Endereço: BR 316 - km 21 - s/n, Araripina

Telefone: (87) 3873-8305

Gre Sertão Médio São Francisco - Petrolina

Endereço: Avenida Monsenhor Ângelo Sampaio - s/n, Petrolina

Telefone: (87) 3866-4908

Gre Sertão Moxotó Ipanema - Arcoverde

Endereço: Rua Castro Alves - s/n, Arcoverde

Telefone: (87) 3821-8447

Gre Submédio São Francisco - Floresta

Endereço: Avenida Deputado Audomar Ferraz – 65, Floresta

Telefone: (87) 3877-4927

Gre Vale do Capibaribe - Limoeiro

Endereço: Praça da Bandeira – 42, Limoeiro

Telefone: (81) 3628-8714

