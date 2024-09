A- A+

Região Metropolitana do Recife Guaxinim ferido e serpente cascavel achada em condomínio são resgatados pelo Cipoma na RMR Animais foram encaminhados ao Cetas/Tangará, na Zona Oeste do Recife, onde receberão todos os cuidados necessários

Um guaxinim e uma serpente cascavel foram resgatados pela 1ª Companhia Independente de Policiamento do Meio Ambiente (Cipoma), nesse sábado (14), na Região Metropolitana do Recife.



Segundo a corporação, o guaxinim, que estava ferido, foi encontrado por populares no bairro do Janga, em Paulista, e encaminhado ao núcleo da 2ª Companhia, do 17º BPM.

Já a cobra foi resgatada em um condomínio, no bairro de Vargem Fria, em Jaboatão dos Guararapes. Segundo a Cipoma, o animal estava contido e foi levado, inicialmente, para a sede da corporação.



O guaxinim e a cobra foram encaminhados ao Centro de Triagem e Reabilitação de Animais Silvestres (Cetas/Tangará), na Zona Oeste do Recife, onde receberão todos os cuidados necessários.

