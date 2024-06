Ronco frequente pode ser ruim para a saúde, especialmente para um órgão vital; entenda

A- A+

Uma nova pesquisa realizada por especialistas em sono da Universidade Flinders descobriu que as pessoas, especialmente os homens de meia-idade com excesso de peso, que roncam regularmente à noite, têm maior probabilidade de ter pressão arterial elevada e hipertensão não controlada.

O estudo é o primeiro a utilizar múltiplas tecnologias noturnas de monitoramento domiciliar durante um período prolongado para explorar a associação entre ronco e hipertensão. 15% de todos os participantes, que eram principalmente homens com sobrepeso, roncam em média mais de 20% da noite e que esse ronco noturno regular está associado à pressão arterial elevada e à hipertensão não controlada.





“Pela primeira vez, podemos dizer objetivamente que existe uma ligação significativa entre o ronco noturno regular e a pressão alta. Esses resultados enfatizam a importância de considerar o ronco como um fator nos cuidados de saúde e no tratamento de problemas relacionados ao sono”, diz o autor principal, Bastien Lechat, do Flinders Health and Medical Research Institute (FHMRI) e da Faculdade de Medicina e Saúde Pública.

O ronco é uma ocorrência comum, que afeta uma grande percentagem da população, e é muitas vezes subestimado em termos das suas implicações negativas para a saúde.

“Observamos que naqueles que roncam regularmente o risco de ter hipertensão não controlada era quase o dobro. Esse risco quase dobrou novamente em pessoas que roncavam regularmente e tinham apneia do sono”, diz o professor Danny Eckert, diretor do Sleep Health na Universidade Flinders e autor sênior do artigo.

O estudo usou dados de monitoramento do sono coletados por um sensor sob o colchão para detectar ronco e apneia do sono, juntamente com um monitor doméstico de pressão arterial registrado pela FDA em mais de 12.000 participantes em todo o mundo durante um período de nove meses.

“As descobertas deste estudo abrem caminho para investigar se as intervenções terapêuticas direcionadas ao ronco podem reduzir a hipertensão e os riscos associados a ela”, dizem os pesquisadores.

