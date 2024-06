Sagrado Coração de Jesus é celebrado neste domingo (9)

A- A+

Tradicionalmente celebrado no mês de junho, o Sagrado Coração de Jesus, solenidade que ocorre após Pentecostes e Corpus Christi, será celebrado neste domingo (9).



Para a Arquidiocese de Olinda e Recife, a ocasião é ainda mais especial, pois celebrará os 150 anos de sua consagração ao Sagrado Coração de Jesus, feita pelo bispo da época, dom Frei Vital Maria Gonçalves de Oliveira (1871-1878).

O fato histórico será lembrado, também, durante a celebração eucarística deste domingo (9), às 9h, na Catedral do Santíssimo Salvador do Mundo, no Alto da Sé, em Olinda.



A missa será presidida pelo arcebispo metropolitano de Olinda e Recife, dom Paulo Jackson, que renovará a consagração realizada por dom Vital há um século e meio.

Aqueles que não puderem comparecer à Catedral poderão acompanhar a cerimônia ao vivo pela Rádio Olinda FM 105,3.

Devoção e tradição

Solenidade do Sagrado Coração de Jesus surge da celebração feita pela primeira vez pelo padre francês João Eudes, em 1672, mas há registros de cultivo da devoção por parte de místicos alemães da Idade Média.

As revelações que Santa Margarida Maria Alacoque (1647-1690) recebeu do próprio Jesus contribuíram para uma maior difusão do culto.

A festa passou a ser uma tradição da Igreja católica a partir de 1856, após decreto do Papa Pio IX. Em 1995, São João Paulo II também instituiu a data como o “Dia Mundial de Oração pela Santificação do Clero”, para que o sacerdócio fosse protegido pelo Coração de Jesus.

O Papa Francisco disse em uma ocasião que o Coração de Cristo “nos mostra Jesus que se oferece: é o compêndio da sua misericórdia”.

“Olhando para Ele, é natural recordar sua bondade, que é gratuita e incondicional, não depende de nossas obras. E isso nos comove”, concluiu sua santidade.

Basílica do Sagrado Coração de Jesus

No território da Arquidiocese de Olinda e Recife há uma igreja basílica dedicada ao Sagrado Coração de Jesus. Localizada no bairro da Boa Vista, a igreja é anexa ao Colégio Salesiano.



Depois de uma novena com missas, adorações, terços e confissões, a basílica celebra solenemente o Sagrado Coração, reunindo fiéis de todas as partes da cidade.



No domingo (9), além das missas celebradas pela manhã (7h e 10h) e à tarde (17h), haverá procissão às 18 horas com a imagem do Sagrado Coração pelas ruas do bairro da Boa Vista, cujo andor retorna à basílica para a missa de encerramento da festa, às 19 horas.

Celebração sagrada

O reitor da Basílica, padre Délio Mota, explica que, apesar de a devoção ao Sagrado Coração ser celebrada sempre na primeira sexta-feira de cada mês, a Solenidade em comemoração, com a devida piedade e grande festa, acontece apenas uma vez ao ano. “O coração de Jesus é o lugar onde todos os católicos desejam estar", afirmou o reitor"

"É dele que provém o Amor, a Misericórdia, o Perdão. É ele o protagonista do grande mistério da encarnação: um coração que pulsou, na Terra, num ritmo igual ao coração dos homens, mas somente ele ressoou divindade, somente esse coração participava da Trindade, somente ele foi perfeito e continua a ser, dando-nos o mais belo exemplo de como amar, sem medida”, completou o padre.

