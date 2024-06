A- A+

FÉ Até o próximo domingo (9), Basílica do Sagrado Coração de Jesus celebra o novenário do padroeiro Missas, adorações, terços, confissões e procissões compõem a programação da solenidade que acontece na basílica, localizada no Colégio Salesiano, na Boa Vista

Até o próximo domingo (9), a Basílica do Sagrado Coração de Jesus, no Colégio Salesiano, na Boa Vista, no Centro do Recife, uma das igrejas mais frequentadas da Cidade, celebra o novenário do padroeiro.

Com missas, adorações, terços, confissões e procissão em preparação à solenidade do Sagrado Coração de Jesus, que acontece, todos os anos, na segunda sexta-feira após a celebração de Corpus Christi, reunindo fiéis de todas as partes da cidade.

Na solenidade, os fiéis acompanham, piedosamente, a procissão com a imagem do Sagrado Coração pelas ruas do bairro da Boa Vista, cujo andor retorna à basílica para a missa de encerramento da festa.

O reitor da Basílica, padre Délio Mota, explica que a devoção ao Sagrado Coração é celebrada na primeira sexta-feira de cada mês, mas a Solenidade acontece apenas uma vez ao ano, com a devida piedade e com grande festa.

“O coração de Jesus é o lugar onde todos os católicos desejam estar”.

“É dele que provém o Amor, a Misericórdia, o Perdão. É ele o protagonista do grande mistério da encarnação: um coração que pulsou, na Terra, num ritmo igual ao coração dos homens, mas somente ele ressoou divindade, somente esse coração participava da Trindade, somente ele foi perfeito e continua a ser, dando-nos o mais belo exemplo de como amar, sem medida”, concluiu o reitor.

Dentre os padres celebrantes nos dias de festa, estão o reitor da Basílica do Carmo, frei Cidmário Bezerra; o arcebispo emérito da Arquidiocese de Olinda e Recife, dom Fernando Saburido; e o inspetor da congregação salesiana do Nordeste (Inspetoria São Luís Gonzaga), padre José Inácio.

Basílica do Sagrado Coração de Jesus

Erguida no terreno do Colégio Salesiano, em estilo eclético, no ano de 1916, a Basílica do Sagrado Coração de Jesus é administrada pelos padres salesianos e tem capacidade para cerca de mil pessoas.

O santuário recebeu do Vaticano, em 2010, o título de Basílica Menor, como reconhecimento por sua importância como local de peregrinação, atividades pastorais e relíquias sagradas que possui (duas relíquias de São João Bosco, além de São Domingos Sávio e Santa Maria Mazzarello).

A igreja possui um altar-mor de mármore com altares laterais de Nossa Senhora Auxiliadora e São José, além de ser ornada por vitrais e colunas.

Confira a programação da novena e solenidade do Sagrado Coração de Jesus:

Terça-feira (4)



06h25 – missa

14h – confissão

15h - Adoração eucarística

17h - Missa (Pe. Eliano, SDB)

Quarta-feira (5)



06h25 – missa

14h – confissão

15h - Adoração eucarística

18h30 - Terço da Divina Misericórdia

19h - Missa (Frei Cidmário Bezerra) e bênção do Santíssimo

Quinta-feira (6)

06h25 – missa

14h – confissão

15h - Adoração eucarística

17h - Missa (Pe. Leandro)

18h - Primeiras Vésperas

Sexta-feira (7)



06h25 – missa

14h – confissão

15h - Adoração eucarística

17h - Missa (Pe. José Inácio) e consagração das famílias

Sábado (8)



6h25 – missa

15h - Adoração eucarística

17h - Missa (Dom Fernando Saburido) e acolhida dos novos coroinhas

Domingo (9)



Solenidade do Sagrado Coração de Jesus

07h - Missa (Pe. Délio)

10h - Missa (Pe. Délio)

17h - Missa (Pe. Délio)

18h - Procissão com a imagem do Sagrado Coração de Jesus

19h - Missa (Pe. José Inácio)



