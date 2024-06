A- A+

DETERMINAÇÃO Jullie Dutra, pernambucana vencedora do "Quem Quer Ser Um Milionário", cumpre promessa em Aparecida Jovem fez promessa no palco do programa e se tornou a primeira vencedora da dinâmica

A jornalista pernambucana Jullie Dutra, campeã do quadro "Quem Quer Ser Um Milionário?", do programa Domingão com Huck, da Rede Globo, cumpriu, nesse domingo (2), a promessa que fez em dezembro do ano passado, quando disputou o jogo e se tornou a primeira e única vencedora da dinâmica até o momento.

Foram quatro dias e mais de 130 km percorridos a pé entre a cidade de Paraisópolis (MG) até o Santuário Nacional de Aparecida, em Aparecida (SP). Devota fervorosa de Nossa Senhora, o objetivo da peregrinação de Jullie foi visitar a famosa Basílica de Nossa Senhora Aparecida e agradecer a conquista.

"Quando eu estava ali jogando, eu fiz um um voto a Nossa Senhora que, se ela me permitisse vencer, eu iria até a Basílica a pé faria o Caminho da Fé", explicou.

O Caminho da Fé é uma rota de peregrinação que leva até o Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida - a santa é a padroeira do Brasil. A rota é inspirada no Caminho de Santiago de Compostela, na Espanha. O Caminho da Fé foi criado para oferecer aos peregrinos um percurso que eles possam percorrer a pé ou de bicicleta, com segurança e tranquilidade.

Devoção

A ideia da promessa surgiu ainda enquanto Jullie participava do programa comandado por Luciano Huck. Ela conta que, no dia da gravação, estava usando um colar com a medalha de Nossa Senhora e que segurava o item com força e beijava a imagem da santa para ter força e determinação.

"Em todas as perguntas, eu beijava a minha medalinha. Teve uma hora que o Luciano perguntou quem era e eu respondi que aquela era a minha Nossa Senhora Aparecida e que Ela iria fazer um milagre por mim naquele palco", destaca Jullie.

Jullie, única vencedora até agora, caminhou quatro dias de Paraisópolis (MG) até o Santuário de Aparecida. FOTO: Equipe Bom Caminho.

Para ela, o milagre motivado por sua fé foi responsável por sua vitória no programa que, como lembra, aconteceu por saber responder todas as perguntas que foram feitas.

"Ninguém sabe tudo no universo de trinta campos do conhecimento, que é o universo da temática do programa, me perguntaram apenas temas que eu sabia responder. Isso é uma intercessão divina, eu não tenho dúvida que Nossa Senhora intercedeu por mim nesse momento".

Desafios na jornada

A preparação não foi fácil, depois de meses treinando e se preparando para as longas horas de caminhada, Jullie precisou interromper a rotina de planejamento para realizar uma cirurgia em abril, que impediu seus planos de realizar a peregrinação na Páscoa.



"Não deixei me abalar, voltei com meus treinos para conseguir ir no feriado de Corpus Christi. No caminho, passei por muito frio, peguei 2º C com sensação de -1ºC em Campos do Jordão. No último dia, meu pé estava fritando no asfalto para chegar em Aparecida e um pedaço da minha unha chegou a cair", relata Jullie sobre as dificuldades que enfrentou.

Pernambucana fez promessa no palco do programa. FOTO: Equipe Bom Caminho

Mesmo com os desafios, o resultado foi de emoção e sorriso no rosto ao chegar em Aparecida e perceber que realizou o sonho e cumpriu a promessa.

"Eu levo dessa caminhada a filosofia de que o bom caminho é a metáfora da vida, com seus altos e seus baixos, mas, se a gente tem um objetivo, por mais difícil que a vida seja, é preciso persistir".

