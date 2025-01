A- A+

SAÚDE Saiba quais são os benefícios do mergulho para o corpo e a mente Experiência única tem múltiplas melhorias para a saúde, mas para praticá-la com segurança é necessário escolher um local seguro e certificar-se de que os prestadores são certificados

Já nas férias, o mergulho recreativo não é apenas uma atividade fascinante que permite explorar as maravilhas do mundo subaquático, mas também uma disciplina que traz importantes benefícios para a saúde. Porém, também requer preparação e cuidados específicos para garantir a segurança de quem a pratica.

Vale então perguntar quais cuidados tomar diante da possibilidade de mergulhar durante suas férias, sem nenhuma experiência prévia. Até que ponto a segurança é zelada neste tipo de experiências “expressas”, em locais com elevada rotatividade de turistas?





“Um batismo de mergulho é uma experiência maravilhosa, única e inesquecível. Mas para realizá-lo também é preciso reservar um tempo para escolher o local de referência, certificar-se de que é um local recomendável e, acima de tudo, seguro, porque a água é um meio ao qual não estamos habituados e estamos colocando nossas vidas nas mãos de pessoas que podem não ser profissionais. Você pode conferir sua certificação nas páginas das agências internacionais de certificação de mergulho [PADI, SSI, entre outras]. Se você não é profissional de mergulho, recomendo não ir a esses lugares. Outro fator importante a considerar é o tamanho do grupo e a relação entre instrutor e aluno. Quanto mais personalizadas forem as aulas, o aprendizado será muito maior ”, afirma Jimena Anahí Ramírez, instrutora PADI da escola Many Burbujas com mais de 30 anos de experiência.

PADI é a maior agência internacional de mergulho. Eles certificam cerca de 70% do mercado mundial sob seus padrões de qualidade e são endossados pela ISO (International Standards Organization) e WRSTC (World Recreational Scuba Training Council). Um fato: para obter a credencial PADI Open Waterdriver é obrigatório que o aluno realize pelo menos quatro mergulhos independentes em águas abertas, nos quais o instrutor realiza diversos exercícios para verificar se incorporou o conhecimento.

Outro aspecto fundamental é prestar atenção ao equipamento atribuído, certificar-se de que está em bom estado, que não possui modificações e que pode ser testado em piscina antes de ir para o mar.

“Antes de contratar o serviço pergunte se ele inclui aulas teóricas e práticas , se vão praticar primeiro em piscina e depois em águas abertas – o mais recomendado; até que profundidade irão mergulhar e quantas pessoas estarão no grupo com eles. Solicite sempre a licença e o número profissional do instrutor e de seus auxiliares e consulte os comentários de outras pessoas que já passaram por lá nas redes e páginas oficiais. Não são necessários apenas critérios profissionais para saber avaliar um estabelecimento ou profissional de mergulho. Você também tem que confiar em seus olhos e ouvidos, ouvir seus instintos. Olhe o local, as condições externas podem dar uma ideia da ética de trabalho deles, e se não parece bem conservado ou você não se sente confortável, tem que continuar procurando”, alerta Ramírez.

À medida que os primeiros cursos são realizados, os futuros mergulhadores são solicitados a realizar um check-up médico para monitorizar o seu estado físico e emocional , permitindo-lhes realizar a atividade com segurança, uma vez que num nível mais avançado pode tornar-se potencialmente extenuante, exigindo um esforço adicional. muito do sistema cardiovascular, e a falta de preparo físico pode causar lesões .

Preparação física: chave para uma base segura

O mergulho é uma atividade que pode exigir muita energia, especialmente em condições climáticas variáveis. Por isso, especialistas apontam que é fundamental conhecer a própria condição física antes de se aventurar nesta atividade.

“A aptidão aeróbica – que mede a capacidade do corpo de fornecer oxigênio às células – e a força muscular são componentes fundamentais para desfrutar do mergulho com segurança. Manter hábitos de vida saudáveis é fundamental para garantir um ótimo desempenho e com isso não visamos a 'dieta' mas sim ter o hábito de se alimentar com macro e micronutrientes adequados e de boa qualidade, não a restrição de alimentos na vida, somados à realização de atividades físicas atividades adequadas a cada pessoa em suas capacidades”, afirma a médica María Jimena Pérez Pelliser.

Antes de mergulhar é fundamental realizar um exame médico para avaliar possíveis riscos associados à atividade. Esta avaliação se concentra na detecção de condições que podem aumentar a probabilidade de doenças como descompressão, sobrepressão pulmonar ou embolização gasosa arterial.

Além disso, também procura identificar fatores que possam causar perda de consciência ou dificultar a resposta a emergências subaquáticas.

“Entre as condições de saúde que requerem atenção especial estão as doenças cardiovasculares e respiratórias, distúrbios de ouvido, histórico de convulsões e doenças mentais como psicoses ou transtornos de personalidade . Estas patologias podem representar um risco significativo para o mergulhador e devem ser cuidadosamente avaliadas antes de conceder a aprovação médica”, continua.

Vantagens para corpo e mente

A seguir, Pérez Pelliser detalha os benefícios para o corpo e para a mente que o mergulho oferece a quem o pratica:

Fortalecimento e resistência muscular: A flutuabilidade da água permite que todos os músculos se movam sem gerar fadiga excessiva, enquanto a resistência da água ajuda a tonificar e melhorar a postura.

Melhor concentração: Na água, os mergulhadores devem coordenar os seus movimentos e manter a atenção ao seu redor, o que promove a concentração e a atenção plena.

Redução do estresse: A experiência de imersão no silêncio do mundo subaquático pode ser profundamente relaxante, promovendo meditação e equilíbrio emocional.

Estimulação social e cognitiva: O mergulho recreativo estimula a sociabilidade quando praticado em grupo, além de desafiar a mente com o aprendizado de novas habilidades e técnicas.

“Esta atividade não só permite explorar as maravilhas do mar, mas também oferece uma experiência transformadora que melhora a saúde física e emocional. Com preparação adequada e orientação de profissionais treinados, é possível desfrutar do mergulho com total segurança ”, finaliza Pérez Pelliser.

