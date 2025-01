A- A+

Saúde Suco de mamão com gengibre: os benefícios da fórmula para o sistema digestivo e a saúde do coração Combinação pode trazer diversos benefícios para a saúde

Embora algumas pessoas não gostem do sabor ou do cheiro característico do mamão quando é cortado, essa fruta é rica em vitaminas e minerais que trazem inúmeros benefícios para o corpo. Por outro lado, o gengibre, uma raiz que ganhou destaque na alimentação em várias partes do mundo, possui propriedades que ajudam a superar diversos problemas de saúde.

Utilizado para aromatizar e adicionar um sabor diferenciado às preparações culinárias, o gengibre combinado com o mamão pode oferecer diversos benefícios ao organismo. Essa bebida é fonte de vitamina A, cobre, fibras, potássio, magnésio e uma boa quantidade de antioxidantes, que ajudam o corpo a combater os radicais livres e o dano oxidativo.

O mamão, usado desde tempos antigos para promover a saúde digestiva, contém vitaminas como A, E e K, além de potássio, cobre, magnésio, cálcio e uma abundância de fibras. Já o gengibre é rico em manganês, magnésio, ferro, cálcio, zinco, potássio, fósforo e vitaminas C, B3, B6, B1, B12, B9 e E.

Segundo a Clínica Mayo, organização sem fins lucrativos da área de serviços médicos e de pesquisas médico-hospitalares, o gengibre também possui propriedades anti-inflamatórias, melhora a digestão, fortalece o sistema imunológico e apresenta benefícios cardiovasculares.

A mistura de mamão e gengibre pode beneficiar o coração?

Segundo o portal Healthline, o mamão contém propriedades benéficas para a saúde do coração, como a vitamina C, e seu consumo pode ajudar a prevenir doenças cardíacas.

Além disso, um estudo publicado pela revista científica Elsevier revelou que pessoas que consumiram por 14 dias um suplemento de mamão fermentado apresentaram menor inflamação e níveis mais equilibrados de colesterol bom (HDL) em comparação ao colesterol ruim (LDL).

O gengibre também pode beneficiar o coração. Estudos realizados em roedores com diabetes mostraram que ele pode ajudar a reduzir anomalias cardíacas devido à sua quantidade de antioxidantes, conforme o portal Medical News Today.

Outro estudo sugere que o consumo diário de gengibre pode proteger contra o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, hipertensão arterial e acidentes vasculares cerebrais. No entanto, são necessárias mais pesquisas para aprofundar esses resultados.

Segundo o Healthline, o corpo humano é altamente eficiente na extração de nutrientes dos alimentos, e o consumo diário da mistura de mamão com gengibre é seguro, desde que haja orientação médica.

O portal especializado também indica que consumir esse suco em jejum pode ser benéfico para pessoas com problemas estomacais, pois o mamão contém uma enzima chamada papaína, que facilita a digestão de proteínas.

Quanto ao gengibre, um estudo publicado no Medical News Today afirma que suas enzimas ajudam a decompor e eliminar gases acumulados no trato intestinal durante a digestão, aliviando desconfortos e promovendo o movimento no sistema digestivo, o que pode prevenir doenças como a constipação.

Apesar dos benefícios, é fundamental consultar um médico ou nutricionista antes de incluir essa mistura na dieta. Algumas pessoas podem apresentar reações alérgicas a um dos dois alimentos.

