A- A+

COMPORTAMENTO Saiba quais são os cuidados que devemos ter para evitar acidentes enquanto passeamos com cães As guias e coleiras também são importantes para manter-se seguro durante uma caminhada com seu melhor amigo

Já parou para pensar que um simples passeio com o cachorro pode render uma ida ao pronto-socorro? Seja por atropelamento de carro, torção de pés, entre outros. Nos últimos 20 anos, lesões relacionadas a passear com cães têm aumentado entre adultos e crianças nos EUA, de acordo com pesquisadores da Universidade Johns Hopkins.

De 2001 a 2020, o número estimado de adultos atendidos em departamentos de emergência por ferimentos causados por cães em caminhadas aumentou significativamente, de 7.300 para 32.300 por ano. Fraturas, torções e traumas na cabeça estão entre os mais comuns.





Mas apenas manter o cachorro preso na coleira pode não ser o suficiente. Segundo especialistas, para levar o cão para passear, é necessário ter equilíbrio, força, atenção e foco. Segundo especialistas, há algumas precauções e atenção que as pessoas devem tomar.

Uma delas é guardar o celular para prestar atenção nos passos, ter total controle sobre as rédeas do cachorro e ter as mãos livres caso precise fazer mais força para controlar o animal.

Correr com um cão na coleira é outro perigo, não importa o quão bem treinada é a pessoa. Se o cão se assustar facilmente, se torna ainda pior. Durante a corrida, pode ter um buraco ou desnível que favorece a torção ou outros tipos de lesão.

Sapato e guia

Ter o sapato certo, segundo especialistas, também é um diferencial. O tênis deve estar bem preso no pé, sem perigo de se soltar ou ficar frouxo e alargado. Se passear ao entardecer ou anoitecer, é importante ter luzes e refletores para mostrar, principalmente aos motoristas, que você está ali com o seu cachorro.

As guias de cachorros também devem ser ajustadas e ter m comprimento de 1,8 a 2,4 metros. As mais longas podem enroscar nos pés e pernas causando quedas, além de ser mais difíceis de controlar os cachorros, caso seja necessário. Guias retráteis também não são consideradas boas, pois podem causar queimaduras quando seguradas muito perto do corpo.

Passeadores e treinadores de cães

Para pessoas com problemas de mobilidade ou equilíbrio, especialistas sugerem procurar ajuda para passear com o cachorro como passeadores ou treinadores de cães.

Veja também

QUEIMADAS Marina apresentou plano contra incêndios levando em conta experiência no Pantanal, diz Haddad