Salgueiro: motociclista morre após ser atingida por caminhão de botijões de gás; condutor foge

A- A+

Uma motociclista de 33 anos morreu após ser atingida por um caminhão que transportava botijões de gás em Salgueiro, no Sertão de Pernambuco.



O acidente de trânsito aconteceu no Sítio Pau Ferro, na zona rural da cidade, na quarta-feira (25).



Segundo a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), agentes do 8º BPM realizavam patrulhamento quando foram acionados para auxiliar o Corpo de Bombeiros na ocorrência.



Ao chegar ao local, o efetivo encontrou a vítima sem vida. Ela foi identificada como Fabrícia Maria da Silva.

"Populares informaram que um caminhão havia batido na vítima e se evadido do local", destacou a PM.

O condutor do caminhão não foi localizado.

O policiamento permaneceu no local até a chegada do Instituto de Criminalística (IC), que periciou o corpo.



A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) destacou que a ocorrência de "acidente de trânsito com vítima fatal" foi registrada na 193ª Delegacia de Salgueiro.



"As investigações foram iniciadas e seguem até o esclarecimento total dos fatos", afirmou a PCPE.

Veja também

diplomacia Brasil e China pedem que "armas nucleares" não sejam usadas no conflito na Ucrânia