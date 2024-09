A- A+

Recife Recife: homem é preso com duas armas e mais de 160 munições em loja no Centro Foram encontrados um revólver calibre .38, uma pistola 9mm, um carregador, 161 munições 9mm e 51 munições .38

Um homem foi preso com duas armas e 161 munições em uma loja na rua Velha, no bairro da Boa Vista, área central do Recife, na noite dessa quarta-feria (25).



Segundo a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), agentes da 16º BPM faziam rondas na região quando foram acionados para uma ocorrência de ameaça na localidade.



Ao chegar ao estabelecimento comercial, cujo nome não foi divulgado, um popular informou ter sido jurado de morte por um homem que o acusava de ter roubado peças de uma moto.



A PM fez uma busca pessoal e nada foi encontrado com o denunciado, que estava na loja e negou haver arma no local.

No entanto, um revólver calibre .38 foi encontrado no estabelecimento, e o homem admitiu ser colecionador, atirador desportivo e caçador (CAC).



Na ocasião, ele disse que aquela era a única arma que havia no local.



Foram realizadas mais buscas e encontrados, ainda, uma pistola 9mm, um carregador, 161 munições 9mm e 51 munições .38.



Diante do flagrante, os envolvidos e todo o material encontrado foram apresentados à Polícia Civil, para adoção das medidas legais cabíveis.

