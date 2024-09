A- A+

TRANSPORTE PÚBLICO Alunos de EAD podem recarregar 44 créditos no VEM Estudante para uso de transporte no Grande Recife Medida foi divulgada na manhã desta quinta-feira (26)

Alunos matriculados em cursos na modalidade Educação a Distância (EAD) podem recarregar 44 créditos mensais para viagens, no valor vigente da Tarifa Única (R$ 4,10), no cartão VEM Estudante.

A medida foi anunciada pelo Consórcio de Transportes Metropolitano (CTM) na manhã desta quinta-feira (26). A portaria, assinada por Matheus Freitas, diretor-presidente do Consórcio, entrou em vigor no dia 11 de setembro.

Os estudantes que mantiverem atividades curriculares educacionais adicionais poderão solicitar ao CTM uma recarga extra de créditos.

Para isso, será necessário apresentar uma declaração da instituição de ensino ao Consórcio, podendo aumentar o número de créditos eletrônicos em até 52 viagens mensais.

Segundo Freitas, a medida foi criada pensando nos estudantes que não possuem equipamentos para acessar as plataformas em casa.

“Com isso, buscamos sempre oferecer um serviço de qualidade para os nossos usuários, ajudando a reduzir os custos com deslocamento e incentivando os estudos”, destacou o diretor-presidente.

Em caso de dúvidas, dar sugestões ou registrar reclamações, o usuário pode entrar em contato com a Central de Atendimento ao Cliente do Consórcio, das 7h às 19h, no número 0800 081 0158, ou pelo WhatsApp (9.9488.3999), das 5h30 às 21h30.

Para mensagens de texto, áudio, fotos ou vídeos, exclusivo para reclamações. As demandas também podem ser enviadas à Ouvidoria por meio do e-mail [email protected] ou pelos telefones 3182.5511/5518.



