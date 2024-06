A- A+

SÃO JOÃO São João 2024: Forró do Imip acontece no dia 28 de junho; mais de 2 mil pessoas são esperadas Festividade junina será realizada no Armazém 14, a partir das 18h

O Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip) irá realizar, na próxima sexta-feira (28), o Forró do Imip.

A celebração acontece a partir das 18h, no Armazém 14, no Bairro do Recife, área central da Cidade.

A festa, que foi retomada no ano passado após um hiato causado pela pandemia do Covid-19, espera mais de 2500 pessoas entre gestores, colaboradores e parceiros.

"Realizar uma festa tão tradicional para nós, que promova a integração e o bem-estar entre nossos colaboradores, é fundamental para fortalecer nossa missão institucional", afirmou Tereza Campos, superintendente-geral do Imip.

Nesta edição, Clara Sobral e Tuca Barros comandam os festejos no palco.

A festividade conta com apoio da Prefeitura do Recife.

“Ficamos muito felizes com a realização de mais uma edição do Forró do IMIP. Com o apoio dos nossos patrocinadores, iremos proporcionar um momento bastante aguardado pelos profissionais que tanto se empenham e dedicam. Eles merecem essa festividade junina. Estamos ansiosos para que seja um sucesso”, celebrou Paulo Sedicias, diretor de Marketing e Comunicação da instituição.

Serviço

Forró do Imip 2024

Data: Sexta-feira (28)

Horário: 18h

Local: Armazém 14 (Bairro do Recife)



Veja também

Transporte Metrô do Recife: Linha Centro é reaberta após quase 24 horas de paralisação