Canal de denúncia SCJ-PE passa a receber denúncias de violações de direitos de crianças e adolescentes via WhatsApp O canal pretende agilizar o atendimento à população e facilitar o envio de denúncias, contribuindo com a resolução de casos

A Secretaria da Criança e Juventude (SCJ-PE) tem um novo canal de atendimento para recebimento de denúncias. Agora, os cidadãos poderão enviar reclamações pelo WhatsApp através do número (81) 98494-1767.

O número está disponível para receber mensagens, fotos e vídeos relacionados a casos que envolvam violação dos direitos e a proteção de crianças e adolescentes.

A utilização da nova ferramenta, pela SCJ-PE, pretende melhorar o atendimento ao público e a transparência dos processos, além de contribuir com uma recepção mais rápida e o tratamento eficaz das denúncias.

De acordo com a secretária da Criança e Juventude, Yanne Teles, o uso do WhatsApp é importante porque ajudará na agilidade e resolução dos casos.

WhatsApp da SCJ-PE | Imagem: SCJ-PE/Divulgação

"Com a implementação do WhatsApp, queremos tornar o processo de denúncia mais simples, permitindo que a população nos forneça informações valiosas de forma mais direta. Isso nos ajudará a identificar e agir com maior agilidade em casos que necessitam de nossa intervenção", relatou Yanne.

Através do canal de WhatsApp, a população poderá fazer denúncias de diversos tipos de violação de direitos de crianças e adolescentes, entre eles, abuso e negligência.

Além da nova plataforma, a SCJ-PE também possui o telefone fixo (81) 3182-5020, o e-mail [email protected] e o atendimento presencial na sede da pasta, na rua Doutor Carlos Chagas, nº 136, no bairro de Santo Amaro, no Centro do Recife.

Os canais estão disponíveis para formalização de sugestões, elogios, solicitações, queixas e reclamações.

