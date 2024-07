A- A+

AGOSTO LILÁS Secretaria da Mulher de Pernambuco divulga programação do Agosto Lilás nesta terça (30) Evento reunirá gestoras e integrantes das equipes municipais para apresentar programação e as ações que serão realizadas durante a campanha, que celebra os 18 anos da Lei Maria da Penha

Na próxima terça-feira (30), visando o Agosto Lilás, a Secretaria da Mulher de Pernambuco promoverá um seminário para divulgar a programação e ações que serão realizadas pela pasta durante a campanha.

O seminário tem como foco as gestoras municipais de políticas para as mulheres de todo o Estado, bem como todos os integrantes das equipes.

O encontro acontece das 9h às 17h, no auditório do Centro de Artesanato de Pernambuco, no Bairro do Recife, área central da Capital pernambucana.

Agosto Lilás

O Agosto Lilás é uma campanha de sensibilização e enfrentamento à violência contra a mulher, realizada anualmente em todo o Brasil.

A iniciativa foi instituída em 2016 e destaca a importância da Lei Maria da Penha (LMP), que este ano completa 18 anos.

A LMP estabelece medidas de proteção e punição para agressores, além de promover o suporte às vítimas, visando à prevenção e a justiça.

Missão Acolhimento Redes

Dentro da programação para a terça-feira (30) está o lançamento do projeto Missão Acolhimento Redes, que será apresentado pela delegada e assessora do Departamento de Polícia da Mulher, Bruna Falcão.



A delegada também ministrará a palestra "Efetivação e Integração dos Serviços de Proteção às Mulheres Vítimas de Violência Previstos na Lei Maria da Penha".

Campanha Agosto Lilás

Ainda durante o seminário, no período da tarde, haverá um encontro com Andreia Rodrigues, uma das idealizadoras do Instituto Banco Vermelho, para discutir a necessidade de transformar o luto em luta.

Banco Vermelho instalado na área central do Recife. Divulgação/IBV.

Durante o debate, Andreia ainda vai compartilhar com os presentes um pouco mais sobre o projeto, que instala bancos vermelhos gigantes em locais públicos para chamar a atenção das pessoas sobre a importância de enfrentar o feminicídio.

O lançamento oficial da campanha e da programação do Agosto Lilás acontece às 15h e será apresentada pela secretária da Mulher de Pernambuco, Juliana Gouveia.

Confira a programação completa do seminário:

09h30 - Mesa de abertura

10h20 - Fala Institucional / Lançamento do projeto Missão Acolhimento Redes

10h40 - Palestra "Efetivação e Integração dos Serviços de Proteção às Mulheres Vítimas de Violência Previstos na Lei Maria da Penha”

12h – Intervalo para almoço

14h - Instituto Banco Vermelho: A Necessidade de Transformar Luto em Luta

15h - Lançamento da Campanha e Programação do Agosto Lilás

15h30 - Diálogo com as gestoras municipais

16h30 - Encerramento do Seminário

