Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação se destaca na 14ª Bienal da UNE

A- A+

Leia também

• População subutilizada tem menor contingente desde o trimestre até maio de 2015, diz IBGE

• Galo Gigante usará garrafas PET em sua confecção; população é convocada para doar o material

A Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação de Pernambuco (Secti/PE) foi um dos destaques do estande do Governo durante a 14ª Bienal da União Nacional dos Estudantes (UNE), atraindo a atenção do público com os experimentos interativos do Ciência Móvel. O evento, realizado no Centro de Convenções de Pernambuco, é um dos mais relevantes do país nas áreas de cultura, ciência e política estudantil. A participação da Secti/PE reforçou o compromisso do Governo do Estado com a popularização da ciência e o incentivo à inovação.

O Ciência Móvel, projeto itinerante do Espaço Ciência, leva conhecimento científico de forma interativa e acessível por meio de uma unidade móvel equipada com experimentos lúdicos que facilitam a compreensão da ciência no dia a dia. Para a estudante de Educação Física Joia Santana, a experiência foi desafiadora e enriquecedora. "Participar do Ciência Móvel me fez sair da zona de conforto e explorar novas formas de aprendizado. Foi inspirador ver como a ciência pode ser acessível e interativa para todos", destacou a estudante do Paraná.

Com o objetivo de aproximar a população dos saberes científicos, estimular a curiosidade e promover a inclusão sociocultural, o projeto ofereceu diversas atividades interativas. Durante a Bienal, os visitantes puderam explorar experimentos como o Choquinho, o Jogo da Velha 3D e o Tensiômetro, que demonstram conceitos científicos de forma envolvente.

"Foi muito bom tentar resolver os problemas desses experimentos e ver a matemática aplicada na prática. A experiência no estande da Secti/PE me mostrou como os conceitos que estudamos em sala ganham vida de forma interativa", enfatizou Reinaldo Borges, estudante de Matemática da Bahia.

Além dos experimentos, o público teve a oportunidade de conhecer as iniciativas do Governo Estadual voltadas à inclusão digital, ao empreendedorismo e à pesquisa científica. Também foram apresentadas oportunidades de fomento a projetos e soluções inovadoras gerenciadas pela Secti/PE.

"A Bienal da UNE é um espaço estratégico para aproximar os estudantes das políticas públicas de ciência, tecnologia e inovação. Queremos mostrar como Pernambuco tem investido nessas áreas e como os jovens podem ser protagonistas desse movimento, reforçando o papel do Estado como um dos principais pólos de inovação do país", afirmou a secretária de CTI, Mauricelia Montenegro.

O estande do Governo de Pernambuco, localizado na entrada principal do evento, também contou com a participação de diversas secretarias estaduais, que apresentaram programas voltados à juventude. O espaço ofereceu uma programação diversificada, com serviços essenciais, atividades interativas e informações sobre iniciativas direcionadas a adolescentes, jovens e ao público em geral.

Veja também