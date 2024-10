A- A+

SAÚDE Secretaria de Saúde do Recife realiza campanha para prevenção do HIV; confira serviços Iniciativa auxilia na prevenção da aids e facilita o diagnóstico e tratamento de outras ISTs

A Secretaria de Saúde do Recife irá promover, aos sábados de novembro, uma campanha de prevenção da aids por meio da profilaxia PrEP, um método eficaz que envolve a ingestão de comprimidos orais antes das relações sexuais. Além disso, serão disponibilizados testes rápidos.

Os serviços estarão disponíveis em locais estratégicos: no Serviço de Atenção Especializada em HIV/AIDS (SAE) da Policlínica Lessa de Andrade, na Madalena, no dia 2 de novembro; na Policlínica Clementino Fraga, no Vasco da Gama, no dia 9 de novembro; no SAE da Policlínica Gouveia de Barros, na Boa Vista, nos dias 16 e 23 de novembro; e na UBT Ivo Rabelo, no Ibura, no dia 30 de novembro.

"A iniciativa PrEPara a Prevenção! representa um avanço importante no acesso à saúde preventiva no Recife, ampliando o alcance da PrEP e dos testes rápidos para o HIV e outras ISTs. Nosso objetivo é interromper a cadeia de transmissão e garantir que todos tenham acesso aos métodos de prevenção e diagnóstico, especialmente as populações mais vulneráveis. Esse trabalho nos finais de semana reflete nosso compromisso em facilitar o acesso e promover um cuidado integral à saúde”, explica Airles Ribeiro, coordenador do setor de IST, HIV e aids da Secretaria de Saúde do Recife.

Além dos medicamentos e testes rápidos, os usuários terão acesso a insumos como preservativos e gel lubrificante.

Os resultados dos testes estarão disponíveis em até 30 minutos. Em caso de resultado positivo, as pessoas são prontamente acolhidas nos próprios SAEs para receber o tratamento adequado.

O horário de funcionamento da campanha PrEPara a Prevenção! aos sábados é das 8h às 15h, com atendimento realizado por uma equipe multiprofissional composta por enfermeiros, farmacêuticos, psicólogos e assistentes sociais, tanto no SAE Lessa de Andrade quanto nos SAEs Gouveia de Barros e Clementino Fraga.

Além dos sábados, a PrEP também está disponível de segunda a sexta-feira nos SAEs e no Ambulatório LGBT Patrícia Gomes da Policlínica Lessa de Andrade, assim como no SAE da Policlínica Gouveia de Barros, das 8h às 16h.

A PrEP é especialmente indicada para homens e mulheres que frequentemente não usam preservativo em suas relações sexuais, que fazem uso repetido da Profilaxia Pós-Exposição ao HIV (PeP), que têm histórico de ISTs ou que estão em contextos de relações sexuais de risco.



Serviço:



PrEPara a Prevenção!

02/11 - SAE Lessa de Andrade: Estr. dos Remédios, 2416 – Madalena. Horário: das 8h às 15h

09/11 - Policlínica Clementino Fraga: R. Japaratuba, 260 - Vasco da Gama. Horário: 8h às 15h

16/11 - SAE Gouveia de Barros: Largo da Santa Cruz, s/n - Boa Vista. Horário: das 8h às 15h

23/11 - SAE Gouveia de Barros: Largo da Santa Cruz, s/n - Boa Vista. Horário: das 8h às 15h

30/11 - UBT Ivo Rabelo: Av Campina Grande, 199 - Cohab - Ibura

