A Secretaria de Educação e Esportes de Pernambuco (SEE) está oferecendo mais de quatro mil vagas em cursos técnicos gratuitos.



Ao todo, estão sendo ofertadas 4.185 vagas para cursos presenciais subsequentes em todas as regiões do estado, para quem já concluiu o Ensino Médio.



As inscrições foram abertas no último sábado (6), e os interessados podem se inscrever, gratuitamente, até o dia 14 de julho, através do site.



O processo seletivo será realizado em etapa única, constituída de prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório. De acordo com o edital da Secretaria de Educação, a prova objetiva será realizada de forma remota, com 20 questões de múltipla escolha, abrangendo os conteúdos das disciplinas de língua portuguesa e matemática, e com duração de 60 minutos.

O candidato pode fazer a prova em qualquer local escolhido, desde que seja na data e horário indicado no cartão de inscrição, não sendo permitidas quaisquer alterações. A divulgação do resultado está prevista para o dia 30 de julho, e o início das aulas para o dia 05 de agosto.



Segundo a Secretaria de Educação, as vagas estão distribuídas em 27 cursos técnicos. Algumas opções são: Desenvolvimento de Sistemas, Administração, Logística, Segurança do Trabalho, Enfermagem, Recursos Humanos e Tradução e Interpretação de Libras. Confira os detalhes no edital.



Confira o cronograma:



Período de inscrição dos candidatos - 06 a 14/07/2024

Realização das provas objetivas - 15 a 19/07/2024

Divulgação da prova para revisão - 24/07/2024

Recebimento dos Recursos - 25/07/2024

Divulgação do Resultado Definitivo (após os recursos) - 30/07/2024

Período de matrícula - 31/07 a 02/08/2024

Divulgação do 1º remanejamento - 06/08/2024

Período de matrícula – 1º remanejamento - 06 e 07/08/2024

Divulgação do 2º remanejamento - 09/08/2024

Período de matrícula – 2º remanejamento - 09 e 12/08/2024

Divulgação do 3º remanejamento - 14/08/2024

Período de matrícula – 3º remanejamento - 14 e 15/08/2024

Início das aulas - 05/08/2024

