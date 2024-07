Sesi-PE oferece 300 vagas para cursos gratuitos; saiba como participar

A- A+

O Serviço Social da Indústria de Pernambuco (Sesi-PE) está com 300 vagas abertas para dois cursos online e gratuitos, sendo 150 para “Satisfação do Cliente” e outras 150 para “Habilidades para Falar em Público”.

Para se inscrever, os interessados devem ter, no mínimo, 16 anos, além de acesso a internet, e-mail e noções básicas de internet.

As inscrições podem ser feitas até o próximo dia 21 de julho ou até as vagas serem preenchidas, através do site do Sesi-PE, na seção “Educação Continuada”.

Após a realização da matrícula, o aluno terá até 30 dias para terminar o curso desejado.

Em seguida, é necessário realizar uma avaliação na plataforma educacional e, após atingir o mínimo de 70 pontos no exame, o estudante recebe o certificado.

Satisfação do Cliente - Sesi-PE

No curso “Satisfação do Cliente”, que tem uma carga horária de 40h, os alunos irão obter conhecimentos com foco na satisfação do cliente, considerando que todo serviço e produto ofertado passam pelo crivo de análise da clientela de uma empresa.



Entre os conteúdos trabalhados, estão Conceito de cliente; Necessidades e desejos; Produtos ou serviços? Qual a diferença; Definindo a satisfação do cliente; Atendimento ao cliente; e Uso das ferramentas de marketing.

Habilidades para Falar em Público - Sesi-PE

Já em “Habilidades para Falar em Público”, os estudantes irão desenvolver habilidades para, entre outras coisas, apresentar projetos no ambiente de trabalho.



Os temas abordados serão Medo de falar em público; Sintomas físicos e pensamentos negativos; Estratégias para aprender a lidar com a ansiedade; Expressão corporal; A mente e o medo; O poder do foco; Perda de controle; e Falar em público na empresa. A carga horária é de 8h.

Para tirar dúvidas ou obter outras informações, os interessados podem entrar em contato atraves do telefone (81) 98151-8375 (WhatsApp) ou pelo e-mail [email protected].

