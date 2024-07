A- A+

EDUCAÇÃO UFRPE prorroga até domingo (7) inscrições em três seleções com 1.335 vagas em cursos superiores Seleção da UFRPE ocorrerá por meio de análise dos resultados do Enem

Foram prorrogadas até este domingo (7) as inscrições para três seleções em cursos superiores ofertadas pela Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE).

Ao todo, estão sendo oferecidas 1.335 vagas em formações na modalidade semipresencial, divididas em público geral, professores da educação básica e servidores públicos.

A seleção ocorrerá por meio de análise dos resultados do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que deverá ter sido realizado entre 2019 e 2023.

Do total de vagas, 1.161 são para cursos de licenciatura e bacharelado para o público em geral. As inscrições devem ser feitas neste link.

Entre as formações ofertadas, estão Artes Visuais, Letras, História, Física, Pedagogia, Administração Pública e Sistemas da Informação.



As aulas presenciais serão realizadas nos polos Recife, Jaboatão dos Guararapes, Carpina, Garanhuns, Gravatá, Lajedo, Limoeiro, Maceió, Palmares, Pesqueira, Salgueiro, Santa Cruz do Capibaribe, Surubim e Triunfo.

Vagas para professores

Também há 119 vagas para licenciaturas para professores da educação básica da rede pública que não possuem formação acadêmica em nível superior. Interessados devem se inscrever neste link.

Entre as formações, estão licenciatura em Artes Visuais e Digitais, Computação, Física, História, Letras e Pedagogia.

As aulas são semipresenciais, mas com atividades obrigatórias que ocorrerão nos seguintes polos:

Recife, Jaboatão dos Guararapes, Carpina, Garanhuns, Gravatá, Limoeiro, Maceió, Palmares, Pesqueira, Santa Cruz, Surubim e Triunfo.

Vagas para servidores

Também foi prorrogada a seleção com 75 vagas para bacharelado em Administração Pública para servidores públicos.

Não é preciso ter diploma em outro curso para concorrer. Os polos de apoio para atividades presenciais são nas cidades do Recife, Jaboatão dos Guararapes, Carpina, Limoeiro e Pesqueira. Interessados devem se inscrever neste link.



O resultado das três seleções está previsto para ser divulgado no dia 8 de julho.

