ZONA DA MATA NORTE Sede da ONG Giral é arrombada em Glória do Goitá; bandidos levam computadores Dois homens teriam invadido o local, no início da madrugada

A sede da ONG Giral, localizada no município de Glória do Goitá, Mata Norte de Pernambuco, foi furtada após ser arrombada por dois homens, no final da noite do último domingo (29). Eles invadiram o local e levaram produtos de informática.

O Boletim de Ocorrência foi prestado na delegacia do município. Os suspeitos furtaram ONG três gabinetes e um monitor. Durante a noite, além de não haver expediente, não há vigilância na Giral.

De acordo com imagens de circuito interno do local, as ações duraram quase 20 minutos. Os vídeos foram encaminhados à Polícia Civil de Pernambuco, que está analisando as imagens de monitoramento.

Em nota, a PCPE informou que “um inquérito policial foi instaurado para apurar as circunstâncias do crime e identificar a autoria”.

Também por meio de nota, a Giral informa que “reafirma o compromisso com a comunidade e continua trabalhando para oferecer um futuro melhor a todos os atendidos, mesmo diante deste incidente lamentável”.

Sobre a ONG Giral

A organização não governamental atende crianças, adolescentes, jovens e idosos, oferecendo mais de dez projetos e programas que incluem oficinas em diversas áreas. Atualmente, cerca de cinco mil jovens, entre 6 e 29 anos, são assistidos pela Giral.

A instituição proporciona oportunidades de educação sustentável, tecnologia, cultura e empreendedorismo, além de incentivar novos talentos nas artes como música, dança, teatro, artes plásticas e balé.

O trabalho socioeducativo da organização também se estende a outras cidades da Mata Norte, incluindo Lagoa de Itaenga, Feira Nova, Pombos e Chã de Alegria, bem como Recife e Região Metropolitana, abrangendo Camaragibe, Cabo de Santo Agostinho, Jaboatão dos Guararapes e Ipojuca.

Neste ano, a Giral lançou o projeto ‘Vida Feliz: Os Sonhos Não Envelhecem’, que incluiu idosos no atendimento, beneficiando 108 moradores da Mata Norte, com idades entre 55 e 80 anos.

