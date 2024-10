A- A+

RECIFE Dia do Idoso oferta emissão de RG e outros serviços gratuitamente no bairro da Boa Vista Serviços serão na área externa da Delegacia Especializada e do Juizado Especial, na rua da Glória, nº 301, no bairro da Boa Vista

Em comemoração ao Dia Nacional do Idoso, nesta terça-feira (1º), o bairro da Boa Vista, na área central do Recife, recebe, até o meio-dia, serviços gratuitos de cidadania.

A programação inclui emissão de carteiras de Identidade exclusivamente para idosos por meio de uma unidade móvel da Polícia Civil de Pernambuco.

O equipamento está montado na área externa da Delegacia Especializada e do Juizado Especial, na rua da Glória, nº 301.

Na parte interna, a Defensoria Pública oferece orientação jurídica para emissão de segunda via de documentos como Certidão de Nascimento, de Casamento e de Óbito.

A procuradora de Justiça aposentada Judith Borba conduz um momento de contação de histórias no evento, que também terá participação do Ministério Público, por meio da Caravana do Idoso, e do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE).

O TJPE, com a equipe do Juizado do Idoso, ainda ofertará uma roda de conversa sobre os direitos da pessoa idosa e o enfrentamento do etarismo.

