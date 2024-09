A- A+

TECNOLOGIA Tecnologia permite que idoso ligue luz e compre itens na internet com pensamento; entenda Colocado em homem com esclerose lateral amiotrófica, o implante cerebral possibilita que ele consiga controlar o aparelho Alexa, da Amazon

Um homem de 64 anos com esclerose lateral amiotrófica (ELA) consegue ligar e desligar luzes, comprar itens na internet e fazer videochamadas apenas com pensamentos, graças a um implante cerebral inovador que possibilita o controle do aparelho Alexa, da Amazon.



A empresa Synchron, especializada em interfaces cérebro-computador, revelou que este dispositivo está localizado em um vaso sanguíneo na superfície do cérebro e permite ao paciente controlar mentalmente o dispositivo.

De acordo com a empresa, o implante foi projetado para conseguir detectar e transmitir sem fio a intenção motora para fora do cérebro.





A ELA é uma doença neurológica degenerativa que afeta o sistema nervoso e pode levar à fraqueza muscular (ou até paralisia dos membros do corpo). Por isso, pessoas como Mark, que participou do experimento, podem se beneficiar dessa nova tecnologia.

“É difícil imaginar viver em nosso mundo moderno sem a capacidade de acessar ou controlar dispositivos conectados como os produtos Alexa e Echo da Amazon, que são tão prevalentes na minha vida diária. Ser capaz de gerenciar aspectos importantes do meu ambiente e controlar o acesso ao entretenimento me devolve a independência que estou perdendo”, disse Mark, em comunicado publicado pela empresa.

