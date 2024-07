Pesquisadores afirmam que projeto de Musk sobre implantes cerebrais para cegos é "perigoso"

A- A+

Pesquisadores criticaram o bilionário Elon Musk por prometer que sua tecnologia de implante cerebral poderia eventualmente fornecer aos pacientes uma visão melhor que a visão humana "normal".



Musk prometeu há muito tempo que sua empresa Neuralink estava trabalhando em implantes que poderiam restaurar a visão de pessoas cegas, dizendo a seus 190 milhões de seguidores no X, em março, que o produto se chamaria "Blindsight".

Ele disse que o produto já estava funcionando em macacos, acrescentando: "A resolução será baixa no início, como os primeiros gráficos da Nintendo, mas no final pode exceder a visão humana normal". Mas Ione Fine, professora de psicologia na Universidade de Washington, disse que era "algo perigoso de se dizer".





Fine foi coautora de um artigo publicado nesta segunda-feira na revista Scientific Reports que usou modelos conhecidos como "pacientes virtuais" para simular como esses implantes poderiam funcionar. O artigo argumenta que o impacto de novos implantes, incluindo o de Musk, provavelmente será limitado pela biologia humana.

Fine disse que a ideia de Musk se baseava em uma premissa falha de que a visão de alta resolução poderia ser criada implantando milhões de pequenos eletrodos no córtex visual, a região do cérebro que processa as informações recebidas do olho.

"Os engenheiros geralmente pensam em eletrodos como produtores de pixels, mas não é assim que a biologia funciona", disse ela em uma declaração.

Criar uma imagem no cérebro envolve não apenas estimular células individuais, como um implante pode fazer, mas também gerar um "código neural" que dispara em milhares de células. Ela disse que os cientistas não chegaram nem perto de encontrar o código neural correto em uma pessoa cega — o que significa que o impacto dos implantes seria limitado.

"A cegueira não torna as pessoas vulneráveis, mas ficar cego tarde na vida pode tornar algumas pessoas vulneráveis", disse ela. "Então, quando Elon Musk diz coisas como 'isso vai ser melhor que a visão humana', é algo perigoso de se dizer."

