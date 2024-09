A- A+

japão Seis pessoas morrem após fortes chuvas na região central do Japão Essa mesma área já tinha sofrido com um terremoto no início do ano, que matou 374 pessoas

Pelo menos seis pessoas morreram em inundações e deslizamentos de terra causados por fortes chuvas, em uma área remota do Centro do Japão. A região ainda se recuperava de um intenso terremoto, ocorrido no início deste ano.

A emissora pública NHK e outros meios de comunicação informaram que seis pessoas morreram na província de Ishikawa, localizada na costa do Mar do Japão. Os dados foram atualizados, enquanto, ainda no sábado, essas pessoas eram dadas apenas como desaparecidas.

Um responsável dos bombeiros disse à AFP que uma pessoa morreu e cinco estavam “em paragem cardiorrespiratória”, expressão usada no Japão quando a morte ainda não foi confirmada por um médico.





Essa região do Centro do Japão recebe chuvas intensas desde sábado, com mais de 540 milímetros acumulados em 72 horas, na cidade de Wajima, um recorde local desde que existem registos meteorológicos.





Morador confere os estragos da chuva em sua casa provisória, onde vivia desde o terremoto de 1º de janeiro deste ano — Foto: Yuichi YAMAZAKI / AFP

No dia de Ano Novo, um terremoto de magnitude 7,5 atingiu Ishikawa, matando pelo menos 374 pessoas, segundo dados do governo local.

As chuvas dos últimos dias inundaram casas de emergência construídas para abrigar os que perderam seus lares naquele terremoto.

As chuvas torrenciais também geraram deslizamentos de terra que bloquearam inúmeras estradas e deixaram mais centros populacionais isolados.

Além disso, um total de 4 mil casas ficaram sem eletricidade após as tempestades, disse a empresa de abastecimento local.

O Exército enviou tropas para a região, neste fim de semana, para ajudar nos esforços de resgate.

Akemi Yamashita, uma mulher de 54 anos, de Wajima, contou que os últimos meses nesta cidade parecem “algo saído de um filme”.

- Ontem eu estava conversando com outros moradores de Wajima e eles disseram: 'É doloroso viver nesta cidade'.

No sábado, quando começou a chover, ela estava dirigindo. - Em apenas 30 minutos, a água inundou as ruas e atingiu metade da altura do meu carro - narrou.

Os cientistas afirmam que as mudanças climáticas geradas pelas atividades humanas aumentam o risco de chuvas extremas, pois a atmosfera acumula maiores quantidades de água devido ao calor.

Veja também

MUDANÇA CLIMÁTICA Crianças e adolescentes sofrem com mudanças climáticas, alerta Unicef