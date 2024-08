Selfie de risco: tia e sobrinho morrem após tentativa de tirar foto em cachoeira do RJ

A- A+

Uma tia, de 43 anos, e o sobrinho, de 16, morreram após cair de uma cachoeira na localidade de Morangaba, em Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense do Rio. Débora Mothe teria se desequilibrado ao tentar tirar uma foto e Romulo Lopes Cordeiro foi ajudá-la e também caiu, no último domingo.

O corpo dos dois foi encontrado na noite de segunda-feira por equipes de resgate da região.

Ao G1, familiares relataram que o acidente aconteceu após a tia tentar tirar uma selfie na cachoeira. Ela caiu na água e o sobrinho tentou a socorrer, mas acabou caindo também.

Débora era professora de educação física e cabeleireira. Já o sobrinho, estudante do curso técnico integrado em edificações no campus Centro do Instituto Federal Fluminense (IFF). A instituição em que o adolescente estudava decretou luto oficial e suspendeu as atividades acadêmicas na última segunda-feira.

Os corpos foram liberados do Instituto Médico Legal na terça-feira e sepultados no cemitério municipal de Travessão de Barra, na cidade de São Francisco de Itabapoana.

A investigação do caso segue com a 143ª Delegacia de Polícia (Itaperuna), onde o caso foi registrado.

