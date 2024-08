Morre Diana, cantora de hits como "Porque Brigamos" e ex-esposa de Odair José

A- A+

A cantora carioca Diana, que fez sucesso nos anos de 1970 dando voz a hits como "Porque Brigamos" - versão em português de "I am... I said... ", de Neil Diamond, com letra de Rossini Pinto, morreu nesta quarta-feira (21), aos 76 anos.



Oficialmente, a causa da morte não foi anunciada, mas em redes sociais, o que se sabe é que a artista foi encontrada sem vida pelo filho.



Ex-esposa do cantor e compositor Odair José, para além do enlace matrimonial, Diana manteve com ele também parcerias musicais.



"Foi Tudo Culpa do Amor" (1974) é um dos registros de destaque, produzidos pelo casal.





Músicas como "Fatalidade" (Fatalitá) e "Ainda Queima a Esperança", esta última composta por Raul Seixas (1945-1989) - que chegou a produzir o seu álbum "Diana" (1972) - são outros dos hits que ficaram conhecidos em sua voz.

