oportunidade Senai-PE abre inscrições para 800 vagas de bolsas para cursos de aperfeiçoamento profissional; veja As formações oferecidas são: Navegação segura na internet, Desenvolvendo formulários no Google para o mundo profissional, Tecnologia da Informação e o empreendedorismo e Transformação digital e Inovação

O Senai Pernambuco abriu inscrições, até 17 de outubro, para 800 vagas de bolsas integrais de estudo em cursos de aperfeiçoamento profissional no formato de Educação a Distância (EAD).



As formações oferecidas são Navegação segura na internet, Desenvolvendo formulários no Google para o mundo profissional, Tecnologia da Informação e o empreendedorismo e Transformação digital e Inovação.

Os cursos serão ministrados pelas unidades Areias e Santo Amaro, utilizando o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), acessível durante todo o período do curso.

Para participar, os candidatos devem atender aos seguintes requisitos: autodeclarar-se baixa renda, ter acesso a computador com as especificações mínimas e disponibilidade para acompanhar as aulas online.

A aprovação, com certificação correspondente, requer uma média final igual ou superior a 7. A seleção será feita por ordem de inscrição, com preferência para quem tem mais idade e com melhor desempenho em matemática no Ensino Fundamental, em caso de empate.

Como se inscrever

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas pelo site do Senai.



A lista de selecionados será divulgada nos dias 11 e 18 de outubro de 2024 no site do Senai-PE. Havendo sobra de vagas, novas convocações serão realizadas conforme a ordem de classificação.

O edital completo e mais informações também pode ser conferidas no site do Senai.

