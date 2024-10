A- A+

MÚSICA Comemorações do Dia Estadual do Choro João Pernambuco começam neste domingo (13) Museu do Estado de Pernambuco recebe lançamento de livro e apresentação do Conjunto Sapucaia

As comemorações do Dia Estadual do Choro João Pernambuco, celebrado em 16 de outubro, já começam neste domingo (13). A abertura será com um evento no Museu do Estado de Pernambuco, a partir das 16h.

A programação tem início com o lançamento do Livro “Personagens do Choro Pernambucano - Canhoto da Paraíba e João Pernambuco”, da escritora Teresa Sales. A obra oferece uma biografia sociológica dos dois músicos, focando na vida e no contexto social em que viveram.

Logo após o lançamento, às 17h, haverá apresentação do Conjunto Sapucaia. No repertório, estão previstos clássicos do choro nacional e composições autorais.



O grupo se destaca por sua formação típica dos primórdios do choro, com a flauta transversal atuando como solista e o violão, o cavaquinho e o pandeiro como base principal. O Sapucaia é formado pelo flautista Fábio Santos, o violonista Wellington Nascimento, o cavaquinista Maxwell Bernardo e o pandeirista Danilo César.

Depois do evento no Recife, o Dia Estadual do Choro João Pernambuco será celebrado com atividades em outras cidades até o dia 2 de novembro, data do aniversário do músico João Pernambuco (1883-1947).

A realização das comemorações é uma iniciativa do Instituto Cultural Brasileiro Isto é Choro!, com o apoio da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco (Fundarpe).

Confira a programação do Dia Estadual do Choro João Pernambuco 2024:

13/10 - Recife, com evento no Museu do Estado de Pernambuco

19/10 - Pesqueira, com a realização de uma roda de choro em praça pública

26/10 - Carnaíba, com a apresentação dos grupos Chorões do Pajeú e da Camerata Petronilo Malaquias

01/11 - Tacaratu, com apresentação de José Arimatea e Kelly Rosa na Praça do Santuário.

02/11 - Petrolândia, se apresentam Betto do Bandolim e Bozó 7Cordas no Instituto de Arte Popular João Pernambuco.



