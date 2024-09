A- A+

saúde Sentar de pernas cruzadas: saiba o que esse gesto pode dizer sobre medos, angústias e inseguranças Estudos focados na biomecânica do corpo humano mostram que cruzar as pernas pode afetar a postura e criar desalinhamentos na coluna vertebral e na pelve

O simples ato de sentar de pernas cruzadas pode parecer corriqueiro, mas, de acordo com a ciência, ele pode revelar diferentes aspectos emocionais e mentais. Dependendo do contexto, o gesto pode ser um indicativo de insegurança, autoridade ou até negação.

Por outro lado, em ambientes mais informais ou íntimos, cruzar as pernas pode ser um sinal de confiança e relaxamento. Nesse contexto, o gesto indica que a pessoa está à vontade no ambiente em que se encontra, sentindo-se confortável ao ponto de adotar uma postura mais despojada.

Cruzar uma perna sobre a outra também pode agir como uma espécie de "barreira física", semelhante ao gesto de cruzar os braços. O comportamento sugere a necessidade de proteção ou distanciamento emocional, principalmente em situações em que a pessoa deseja evitar interações ou conexões mais profundas.

Além disso, pode expressar insegurança, especialmente em contextos formais ou na presença de estranhos, quando o gesto é uma forma de ocupar menos espaço e evitar chamar a atenção.

Outro significado interessante relacionado ao ato de cruzar as pernas é a negação. Durante uma conversa, se alguém cruza as pernas, isso pode sinalizar que a pessoa não está receptiva ao que está sendo dito. É uma forma sutil de demonstrar resistência ou rejeição a novas ideias.

Em ambientes mais formais, como reuniões de trabalho, o gesto de cruzar as pernas pode ser interpretado como um sinal de autoridade e domínio. A postura transmite confiança e, em alguns casos, é associada ao desejo de demonstrar controle sobre a situação.

Conforto físico

Nem sempre o ato de cruzar as pernas está relacionado a emoções ou estados mentais complexos. Em muitos casos, é simplesmente uma questão de conforto físico, especialmente após longos períodos sentado. O gesto pode ser uma forma de ajustar o corpo para encontrar uma posição mais relaxante.

Apesar de ser um recurso também usado para conforto, estudos focados na biomecânica do corpo humano, como os publicados no Journal of Mechanical Science and Technology, investigam os impactos físicos desse comportamento, mostrando que cruzar as pernas pode afetar a postura e criar desalinhamentos na coluna vertebral e na pelve, o que pode aumentar o risco de dores lombares a longo prazo.

Vale lembrar que médicos e especialistas ressaltam que o significado de sentar de pernas cruzadas pode variar a depender do contexto e do comportamento geral da pessoa.

