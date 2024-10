A- A+

Sertão Serra Talhada: colisão envolvendo motorista com sinais de embriaguez e moto deixa motociclista morto Devido ao impacto da batida, o motociclista não resistiu e morreu no local

Uma colisão entre um carro conduzido por um motorista com sinais de embriaguez e uma moto matou o condutor da motocicleta na BR-232, em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.



O sinistro de trânsito aconteceu na manhã desse domingo (27), no km 412 da rodovia.



Devido ao impacto da batida, o motociclista, cujo nome e idade não foram divulgados, não resistiu e morreu no local.

Acidente aconteceu nesse domingo (27) | Foto: PRF/Divulgação

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista do carro apresentou sinais de embriaguez. Ele também ficou ferido e foi encaminhado ao Hospital de Serra Talhada.

A PRF informou que, assim que o homem receber alta médica, será enviado à Delegacia de Polícia Civil.



O Instituto de Criminalística (IC) e o Instituto de Medicina Legal (IML) também estiveram na área do acidente.



A Polícia Civil investigará o caso.







Veja também

SAÚDE Cientistas apontam o exercício que ajuda a reduzir a fome; saiba qual