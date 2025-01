Enteado é indiciado por tentar extorquir madrasta para não espalhar que ela e pai dele faziam swing

A- A+

Um homem de 26 anos foi indiciado pela Polícia Civil de Pernambuco por extorsão sexual, crime conhecido como sextorsão, contra a madrasta, de 50, e o filho dela, de 29. O caso foi revelado pela corporação nesta quarta-feira (29).

Uma pessoa desconhecida, por meio de um contato no WhatsApp, ameaçava a mulher e cobrava R$ 30 mil para não divulgar que ela e o marido participavam de troca de casal, prática conhecida como swing.

No crime, o enteado da vítima teve ajuda de uma mulher de 32 anos, moradora da cidade de São Sebastião do Passé, na Região Metropolitana de Salvador (BA), que, segundo a polícia pernambucana, é especializada em fraudes eletrônicas. Ela também foi indiciada pela sextorsão.

Os constrangimentos contra a madrasta e o filho dela começaram, segundo a Polícia Civil, em 1º de novembro do ano passado.

"Uma pessoa desconhecida, através de número de WhatsApp, passou a solicitar pagamento para não divulgar fotos e informações comprometedoras da vítima", detalhou a corporação.

Ainda segundo a polícia, a golpista da Bahia tinha hábito de criar perfis falsos de empresas no Instagram para aplicar golpes em eventuais compradores.

Durante as investigações, a Polícia Civil também identificou que o enteado foi preso em julho de 2020, no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife, e responde a processo criminal por organização criminosa, estelionato e falsidade ideológica.

A operação que levou ao indiciamento do enteado e da estelionatária foi conduzida pela Delegacia de Boa Viagem. Outros detalhes sobre o caso serão repassados pela Polícia Civil de Pernambuco, nesta quarta-feira.

Sextorsão é o crime que acontece quando há ameaça de divulgar imagens íntimas para forçar alguém a fazer algo por vingança, humilhação ou para extorsão financeira.

