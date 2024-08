Shopping Guararapes recebe nova edição da feira de festa infantil

A- A+

A Feira Kids chega à 6ª edição e tem se tornado uma referência no mercado de festas infantis. O evento, que teve início na última terça-feira (27) e vai até o domingo (1º), tem entrada é gratuita. Os horários vão das 9h às 22h de terça a sábado, e das 12h às 21h no domingo.

Realizada na Praça de Eventos do Shopping Guararapes, em Jaboatão, Região Metropolitana do Recife, a feira reunirá quase 50 empresas especializadas em buffet, fotografia, decoração, bolos, doces e lembranças personalizadas, apresentando ao público as últimas tendências e inovações para tornar as celebrações infantis ainda mais autênticas.

Com uma expectativa de público de 2 mil pessoas por dia, a Festa Kids 2024 promete encantar as crianças e famílias com novas atrações, incluindo a presença dos personagens fantasiados de “Divertidamente”, “Bluey”, e “Stitch e Angel”, uma produção da empresa Job e Ação para entreter os visitantes.

Além das novidades, a feira destacará tanto temas atuais quanto clássicos, como as icônicas Princesas da Disney, garantindo opções para todos os gostos.

Para celebrar mais uma edição do evento, os expositores oferecerão condições especiais e descontos para festas fechadas durante a feira, tornando essa uma oportunidade imperdível para quem deseja planejar uma celebração para os próximos meses.

Veja também

Pernambuco Grupo suspeito de lavagem de dinheiro e contrabando de cigarros é alvo da PF em Pernambuco