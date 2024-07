A- A+

RECIFE Sindicato dos Policiais Civis de Pernambuco realiza novo protesto nesta quarta (31) Os policiais saíram em passeata da sede do Sinpol, no bairro de Santo Amaro, até o Palácio do Campo das Princesas, em Santo Antônio

Nesta quarta-feira (31), mais de 20 dias após a o último protesto realizado pela categria, o Sindicato dos Policiais Civis de Pernambuco (Sinpol-PE) voltou a tomar as ruas da área central do Recife em um novo protesto para cobrar do Governo do Estado uma resposta em relação às demandas da categoria.

Os policiais saíram em passeata da sede do Sinpol, no bairro de Santo Amaro, até o Palácio do Campo das Princesas, em Santo Antônio, onde esperavam ser atendidos pela governadora Raquel Lyra.

As demandas da categoria

De acordo com Áureo Cisneiros, presidente do sindicato, a categoria sofre com falta de efetivo, estruturas precárias e salários abaixo da média nacional.

“Infelizmente, a proposta do governo não contempla nem inflação para a maioria dos policiais. Estamos em busca de valorização e melhor estrutura nas unidades para diminuir a violência e atender melhor o povo. Estamos muito sobrecarregados e cansados”, explicou Áureo, durante entrevista realizada pela Folha de Pernambuco no protesto do dia 10 de julho.

Sindicalistas querem conversar pessoalmente com a governadora

Segundo o presidente do sindicato, em entrevista concedida para a reportagem da Folha de Pernambuco, na tarde desta quarta-feira (31), assessores representantes do governo do estado receberam o o grupo de sindicalistas.

Os policiais, no entanto, não quiseram ser atendidos pois pretendem conversar com a governadora Raquel Lyra pessoalmente.

A gestora não pôde atendê-los porque não estava no Palácio do Campos das Princesas nesta quarta (31). Ela está em Garanhuns, para compromissos referentes à agenda do Festival Pernambuco Meu País.

A reportagem da Folha de Pernambuco entrou em contato com a Secretaria de Administração (SAD), que se pronunciou por meio de nota oficial informando que já atendeu 12 vezes os representantes do sindicato.

Confira a nota da SAD na íntegra:

"O Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Administração, recebeu pela décima primeira vez, no dia 17 de julho, representantes do SINPOL, em reunião de Mesa Técnica. Nesse novo encontro, além de ser reafirmada a proposta governamental para a categoria, o Governo também reafirmou que o canal de diálogo com os servidores se mantém permanentemente aberto, para debater os temas referentes às categorias, dentro dos limites definidos para todo o funcionalismo público.

Nas propostas, há recomposição salarial para o quadriênio 2023/2026, de forma que nenhum servidor receberá ganhos inferiores à inflação no período, perfazendo em média, reajustes na ordem de 20%. A sugestão apresentada contempla todos os níveis de carreira dos servidores envolvidos, com reajustes lineares e adequação dos intervalos da Grade Salarial do Plano de Cargos, Carreiras e Subsídios (PCCS).

Mesas de Negociações – A SAD vem realizando diversas reuniões com o funcionalismo público estadual por meio das Mesas de Negociações. Essas tratativas vêm sendo realizadas com cerca de 30 categorias. Como resultado, já foram celebrados acordos com 87% dos servidores públicos estaduais.

Concurso Público – O Governo do Estado realizou, ainda, concurso público para o preenchimento de 445 vagas para a Polícia Civil. Dessas, 250 são para o cargo de Agente de Polícia, 150 para Escrivão de Polícia e 45 para Delegados. A administração estadual poderá convocar até o dobro de vagas para todos os cargos, ou seja, poderão ser chamados 890 novos profissionais para reforçar a segurança do Estado. Essas nomeações adicionais estão condicionadas à inexistência de impedimento legal e/ou orçamentário e à expressa autorização prévia da Câmara de Política de Pessoal – CPP. Atualmente, o concurso está na fase de convocação para exame médico.

Investimentos na Segurança Pública – Além de todas essas ações elencadas anteriormente, o Governo do Estado também instituiu o plano estadual “Juntos Pela Segurança”, nova política de segurança pública e defesa social, lançada em novembro do ano passado já com mais de R$ 1 bilhão de recursos garantidos para sua execução. Desses, R$ 660 milhões serão destinados para investimentos e R$ 350 milhões para contratação de novos profissionais.

Também foram entregues, até abril deste ano, 1.757 viaturas, sendo 961 para a PM, 706 para a Polícia Civil, 29 para o Corpo de Bombeiros, 26 para a SDS, 22 para Polícia Penal, 5 para o Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran) e 8 para a Operação Lei Seca. Além disso, foram destinadas 412 motocicletas, sendo 383 motocicletas para a PM, 24 para os Bombeiros e 5 para a Polícia Civil. As forças operativas também foram beneficiadas com equipamentos, sendo 7 mil coletes balísticos para a PM e 1 mil para a Polícia Civil, além de 4.074 pistolas, sendo 3.063 para a PMPE e 1.011 para Polícia Civil."

Veja também

Venezuela Eleição na Venezuela: Divergências travam comunicado conjunto entre Brasil, Colômbia e México