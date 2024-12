Sinistro entre caminhão de lixo e moto deixa dois mortos na Muribeca, em Jaboatão dos Guararapes

A- A+

Um sinistro entre caminhão de lixo e moto, na PE-17, no bairro da Muribeca, em Jaboatão dos Guararapes, deixou dois jovens mortos, na manhã desta quinta-feira (12).

O sinistro aconteceu por volta das 4h30, quando a motocicleta, conduzida pelos jovens, colidiu com o caminhão. O impacto arremessou os jovens para fora do veículo.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) informou que socorreu os dois, que tiveram identidade preservada, no local.



Feridos, eles foram encaminhados ao Hospital da Restauração (HR), no bairro do Derby, Centro do Recife, para receber tratamento. A unidade médica confirmou a morte de ambos nesta manhã.



O que diz a Emlurb

Por meio de nota, a Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana (Emlurb) lamentou o ocorrido, e afirmou que "se dirigiu imediatamente ao local para prestar assistência aos envolvidos".



Veja, abaixo, a nota na íntegra.



A Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana (Emlurb) lamenta o fato e informa que a empresa terceirizada que presta serviço de coleta e limpeza foi acionada e se dirigiu imediatamente ao local para prestar assistência aos envolvidos. A companhia prestadora de serviços se coloca à disposição para fornecer quaisquer esclarecimentos necessários para as autoridades competentes, que deverão averiguar os fatos do acidente.

