SAÚDE Situs inversus: conheça condição rara em que pessoas nascem com órgãos do lado "errado" do corpo Mutação é transmitida de forma autosômica recessiva, ou seja, ambos os pais precisam portar o gene para que a condição seja passada aos filhos

O situs inversus é uma condição genética em que os órgãos no peito e no abdômen se localizam no lado oposto ao habitual, meio que formando uma imagem espelhada do corpo humano. Estima-se que afete cerca de uma em cada 10.000 pessoas, com maior frequência entre homens, que são 1,5 vezes mais propensos do que as mulheres. Embora a condição seja rara, é importante que a pessoa acometida tenha conhecimento justamente por suas implicações clínicas.

Apesar de muitas vezes ser diagnosticada mais tardiamente, o que caracteriza o situs inversus é a inversão dos órgãos, como o fígado e o baço, que se posicionam no lado esquerdo do corpo, enquanto o coração, em casos mais raros, pode estar invertido para a direita, fenômeno conhecido como dextrocardia. Quando o coração está deslocado, a condição é chamada de situs inversus totalis.





De acordo com especialistas, a causa dessa inversão nos órgãos está relacionada a mutações genéticas em um ou mais genes. Um dos genes implicados na condição é o NME7, responsável pela regulação da formação de microtúbulos, estruturas celulares essenciais para a movimentação e manutenção da forma das células. O situs inversus é transmitido de forma autosômica recessiva, ou seja, ambos os pais precisam portar a mutação para que a condição seja passada aos filhos.

Embora muitas pessoas com situs inversus não apresentem sintomas, uma parte dos afetados pode desenvolver complicações. De 5% a 10% dos casos apresentam defeitos cardíacos desde o nascimento. Além disso, indivíduos que têm também a disquinesia ciliar primária, uma condição que afeta as pequenas estruturas semelhantes a pelos que ajudam a limpar as vias respiratórias, podem ser mais suscetíveis a infecções respiratórias, como bronquite e sinusite.

É importante destacar que a condição raramente interfere no funcionamento normal dos órgãos. Muitas vezes, os indivíduos com situs inversus não sabem que possuem a condição até serem avaliados por médicos devido a outros problemas de saúde.

Uma preocupação prática associada ao situs inversus diz respeito ao diagnóstico de doenças. Como os órgãos estão organizados de forma invertida, alguns sintomas podem ser mal interpretados. Por exemplo, a apendicite, que normalmente causa dor no lado direito do abdômen, pode ser diagnosticada tardiamente se a dor se manifestar do lado esquerdo do corpo, onde o apêndice estará localizado no caso de uma pessoa com a condição.



Apesar disso, a situs inversus não requer tratamento específico, a não ser que haja complicações associadas , como problemas cardíacos ou respiratórios. Nesse caso, o tratamento é direcionado para os sintomas das condições secundárias.

