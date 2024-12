A- A+

SAÚDE Lipedema: entenda a condição que afeta a modelo Yasmin Brunet e conheça o tratamento De acordo com a Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular (SBACV), ela tende a aparecer na puberdade, durante a gravidez ou na menopausa

Pernas e quadris mais grossos do que o restante do corpo, pelo grande acúmulo de gordura, podem ser um sinal de uma condição chamada de lipedema. Reconhecida como parte da Classificação Internacional de Doenças (CID) somente em 2022, a doença vascular crônica tem causas genéticas.

A modelo Yasmin Brunet, de 36 anos, diagnosticada com lipedema, compartilhou que recentemente começou a cuidar da sua alimentação e se exercitar. Ao seguir os novos hábitos, ela conseguiu perder 14 kg de gordura e 1 kg de massa magra mesmo convivendo com a condição.





Quem está mais propenso a ter a lipedema?

Sendo mais comum em mulheres, a doença atinge o grupo principalmente quando chegam à idade reprodutiva. Diferente da linfedema (inchaço em um braço ou uma perna causado por uma obstrução do sistema linfático), ela não atinge os pés. Comumente confundida com celulite, retenção de líquido ou até mesmo com o quadro de obesidade também é um outro motivo para pacientes demorarem a procurar ajuda médica.

Quais são os sintomas do lipedema?

De acordo com a Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular (SBACV), determinados estágios da vida são mais propícios ao seu desenvolvimento, como a puberdade, gravidez e menopausa, já que se trata de um problema que tem sua origem no sistema endócrino. A alimentação também é um fator de grande influência para sua evolução.

Os sintomas mais comuns ligados à condição são:

Edemas (inchaços);

Formação de hematomas frequentes;

Cansaço;

Desconforto estético;

Dor nas regiões afetadas.

A evolução da doença apresenta quatro estágios. No primeiro deles, superfície da pele é normal mas nódulos de gordura se acumulam. No segundo, é possível notar celulite e os nódulos aumentam. Na terceira e na quarta, a pele é significativamente mais flácida, com a presença de dobras levando ao comprometimento do sistema linfático.

O que o lipedema pode causar?

Pessoas com esta doença são mais suscetíveis a lesionar as articulações e causar mau funcionamento dos membros inferiores a longo prazo. Por isso, é recomendado que seja iniciado um tratamento baseado em mudanças de hábitos.

Para receber o diagnóstico, em um primeiro momento, é recomendado pela Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular (SBACV) que seja feito um acompanhamento por um cirurgião vascular e um angiologista.

Um dos pilares utilizados para melhorar o quadro da pessoa acometida é melhorar a alimentação. O principal objetivo é mudar os hábitos alimentares para evitar comidas que provocam inflamação e, como consequência, pioram o lipedema. O exercício físico também auxilia no controle de peso, além de ajudar no fortalecimento muscular e ligamentar, proporcionando melhor qualidade de vida e menos chance de lesões osteoarticulares. Ainda, também pode indicada a utilização de meias de compressão e medicamentos receitados.

