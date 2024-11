Doença da descompressão: entenda a condição que matou mergulhador na Bahia

A- A+

Um mergulhador profissional morreu na última sexta-feira (22) após ser acometido pela doença da descompressão, segundo informações da Polícia Civil do Estado da Bahia. Robson Augusto da Silva Costa, de 36 anos, realizava um mergulho que chegou a 40 metros de profundidade em Porto Seguro, na Bahia.

O que é a doença da descompressão?

A doença da descompressão é um distúrbio que ocorre quando o nitrogênio dissolvido no sangue e nos tecidos do corpo devido a uma pressão elevada (como a encontrada no mar e em altitudes elevadas) forma bolhas quando a pressão diminui (ao chegar em terra no nível do mar).

Essas bolhas obstruir os vasos sanguíneos formando coágulos sanguíneos ou se expandindo em tamanho. De acordo com o Manual MSD, o excesso de nitrogênio se mantém dissolvido nos tecidos corporais durante, pelo menos, 12 horas depois de cada imersão. Por isso, aqueles que realizam diversas imersões durante um dia uma probabilidade maior de sofrer da doença de descompressão.

Ainda, segundo o Manual, os fatores abaixo aumentam os riscos para a doença:

Defeitos cardíacos, como forame oval patente ou defeito do septo atrial

Água fria

Exercício após mergulho

Desidratação

Viagem aérea após mergulhar

Aumento de pressão (ou seja, a profundidade do mergulho)

Obesidade

Idade avançada

Subida rápida

Falha em seguir procedimentos de descompressão apropriados

Além disso, a incidência da condição é de 2 a 4 a cada 10 mil entre mergulhadores recreacionais, mas é maior entre mergulhadores profissionais, pois eles tendem a ser expostos a águas mais profundas e ter tempos de mergulho mais longos.

